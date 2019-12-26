مورينيو يشرح كيف غير طريقته ضد برايتون للفوز.. ويتحدث عن مستقبل إريكسن

تأخر توتنام في ملعبه اليوم الخميس أمام برايتون بهدف في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي ولكنه استطاع تحويل النتيجة إلى الفوز بهدفين لهدف في النهاية فما الذي حدث؟

أجاب مورينيو في حديثه عقب المباراة قائلا: "لم يكن سهلا احتجنا في البداية أن نلعب بقوة لننسى ما حدث في المباراة السابقة ضد تشيلسي، وسجلنا هدفا ولكنه أُلغي".

وأردف "نتيجة 0-0 غير 1-0 واحتجت للوصول إلى بين شوطي المباراة بأسرع وقت، وتحدثنا وشاركنا مشاعرنا وأعطيت اللاعبين بعض التعليمات التكتيكية الهامة".

وأوضح المدرب الملقب بالاستثنائي "رأيت أن برايتون يلعب بـ4-5-1 وهذا كان مفاجئا لذا لم نحتج ليان فيرنتونخين أن يتواجد في الخلف في ظل لعبنا بثلاثة مدافعين فطلبت منه التقدم للأمام، مع توغل لوكاس مورا للداخل أكثر والضغط القوي من الأمام عن طريق موسى سيسوكو وسجلنا هدفين".

وأكمل مورينيو "احتجنا لتسجيل هدفا ثالثا لقتل المباراة ولكن أحيانا لا يحدث ما تريد".

وأشاد مورينيو بمهاجمه هاري كين الذي سجل هدفين وقال: "هناك العديد من المهاجمين في العالم الذين يسجلون الكثير من الأهداف لكنهم حينما لا يسجلون أي أهداف يقدمون أداء سيئا".

واستدرك مورينيو "لكن هاري كين هو من نوعية اللاعبين الذي حينما لا يسجل يقدم أداء جيدا فهو يضغط ويقدم أداء دفاعيا هو لاعب رائع جدا".

وعن مستقبل كريستيان إريكسن الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري قال: "الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله إنني أعرف مستقبله، ولكن عليكم سؤاله عنه".

وأكمل "أشعر أنه يريد مساعدتنا، لذا عندما أرى إنني في مأزق وأحتاج إلى لاعب بإمكانياته فإنني أشركه".

وأتم مورينيو "اليوم إريكسن كان هاما لنا واحتجنا لشخص آخر في الملعب ولديه رؤية مختلفة مع تمريرات سريعة وهو كان هناك معنا يساعدنا".

ويحتل توتنام المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

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