مدافع ليفربول: التتويج بالدوري حلم.. والاحتفالات به ستكون ضخمة

يدرك ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول مدى صعوبة تحقيق فريقه للقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم رغم تصدر الدوري بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه مع وصول المسابقة لمنتصف الموسم.

ويخوض ليفربول مواجهة ليستر سيتي وصيف جدول الترتيب، مساء الخميس على ملعب كينج باور ستاديوم، وهو متسلح بسجل حافل بـ16 انتصارا وتعادل من أصل 17 مباراة.

وقال ترينت لموقع ناديه: "نحن نستمتع بتصدر جدول الترتيب. نحاول الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. نعلم أننا في منتصف الموسم، ولذلك علينا الحفاظ على تركيزنا. هذا كل ما يمكننا فعله".

وأضاف "نريد أن نستمر في التحسن. الفوز بالدوري حلم. هي بطولة ضخمة بالنسبة لنا وبالنسبة للجماهير. لم يسبق لي أن شاهدت شيئاً كذلك. نعلم أن الاحتفالات ستكون هائلة. كلما أقتربنا من تحقيق الحلم، أدركت مدى صعوبة العمل الذي يتعين علينا القيام به لتحقيق الحلم. نحتاج لبذل المزيد من العمل الشاق".

وعن لقاء البوكسينج داي "ليستر سيتي فريق جيد يمتلك مجموعة من اللاعبين الجيدين القادرين على القتال من أجل الاقتراب من القمة. القيام بذلك بشكل ثابت سيكون صعباً عليهم، ولكن يظل من الصعب اللعب ضدهم".

وأكمل "الكثير من الفرق تعاني أمامهم. سننظر ما سيفعلونه أمامنا، ونرى كيف يمكننا التغلب عليهم. لقد سبق لنا وأن هزمناهم هذا الموسم، لكننا نعلم جيداً أن المواجهة المقبلة ستكون أصعب كونها على ملعبهم".

يذكر أن ليستر سيتي يحتل وصافة جدول الترتيب بفارق عشر نقاط عن ليفربول المتصدر، مع العلم أن الأول خاض مباراة أكثر.

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