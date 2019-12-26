مورينيو: ندوميبلي طلب عدم المشاركة أمام برايتون
الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 19:44
كتب : FilGoal
صرّح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام أن تانجي ندوميبلي لاعب وسط الفريق طلب عدم المشاركة أمام برايتون في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.
تانجوي ندومبيلي
النادي : توتنام هوتسبر
الديوك اللندنية حققوا الفوز بنتيجة 2-1 على برايتون وأصبحوا أقرب من المركز الرابع للمسابقة عقب تعثر تشيلسي.
مورينيو قال عقب نهاية المباراة في المؤتمر الصحفي: "لا أستطيع قول إنه مصاب، بعد 5 دقائق من المشاركة في التدريبات تُدرك أنه يتدرب بشكل جيد".
وتابع "لذلك لن أقول إنه مصاب، لكن يمكنني القول إنه طلب مني أمس ألا يخوض المباراة، إذ لا يشعر بحالة جيدة للمشاركة في المباراة، ليس بسبب الإصابة لكن متخوفا من الإصابات التي ضربته الموسم الجاري".
وأضاف "تعرض لـ 3 أو 4 إصابات عضلية ولم يشعر أنه جاهزا للمشاركة بشكل أساسي، هو ليس في وضع المشاركة وهو أمر مختلف".
الفرنسي الوافد من صفوف أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 60 مليون يورو شارك في 18 مباراة سجل هدفين وصنع 3 في جميع المسابقات.
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