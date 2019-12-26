يد – الأهلي يضم إسكندر زايد هداف بطولة العالم للأندية

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن تعاقده مع التونسي إسكندر زايد لاعب نادي الإفريقي التونسي لكرة اليد.

رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي في الأهلي أعلن عن توقيع إسكندر زايد على عقود انضمامه للمارد الأحمر لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وأوضح في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي إن "الأهلي حصل على توقيع اللاعب وناديه بعد أن تم الاتفاق على كل التفاصيل المالية بعد سفر عمر شوقي رئيس جهاز اليد إلى تونس لإنهاء الصفقة".

وأشار مدير النشاط الرياضي في الأهلي إلى "إسكندر سوف يحضر إلى القاهرة بعد الانتهاء من معسكر منتخب بلاده الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وتشارك مصر في أمم إفريقيا 2020 المقرر إقامتها في تونس من 15 إلى 25 يناير المقبل ويتأهل بطلها إلى أولمبياد طوكيو.

ويضم الأهلي محترفا تونسيا آخر هو يوسف معرف، ويلعب الثنائي التونسي مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا المقبلة.

وسبق لاسكندر زايد اللعب لنادي الزمالك على سبيل الإعارة خلال بطولة السوبر الإفريقي والتي حصدها الأبيض على حساب الأهلي.

وحقق زايد لقب هداف بطولة العالم للشباب تحت 21 عاما والتي أقيمت في 2017 برصيد 76 هدفا، كما حقق اسكندر لقب هداف بطولة العالم للأندية الأخيرة برصيد 29 هدفا مع مضر السعودي.

وسبق للاعب التتويج ببطولة أمم إفريقيا مع تونس عام 2018 بالجابون وكأس الكؤوس الإفريقية الأخيرة مع النجم الساحلي ودوري أبطال آسيا مع العربي القطري بجانب السوبر الإفريقي مع الزمالك.

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