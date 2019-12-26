لامبارد بعد الخسارة: نكرر نفس القصة على ملعبنا.. وهناك الكثير من الضغط

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 20:26

كتب : FilGoal

لامبارد

يعتقد فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي أن اللعب في ستامفورد بريدج يمثل ضغطا على الفريق الذي خسر أمام بورنموث وساوثامبتون.

ولأول مرة منذ 2011 يخسر تشيلسي على أرضه في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي.

لامبارد قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نفس القصة التي تكررت في المباريات السابقة بملعبنا، كل مباراة مختلفة وكان لابد من رد فعل بعد مباراة توتنام".

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وتابع "من المحتمل أن يكون المؤتمر الصحفي الحالي نفسه لمؤتمر بورنموث، علينا أن نعمل، يتعين علينا القيام بالمزيد في الهجوم".

وواصل "أتعلم في كل مرة، من الواضح أننا نريد الاستمرارية، ونحن الآن في فترة الأعياد، علينا النظر للأمام والفوز أكثر في ملعبنا".

وأضاف "لعبنا بثلاثة في الخط الخلفي، لكن هذا لم يكن كافيا هجوميا، الأمر لا يتعلق بالخطط".

وأكمل "هناك الكثير من الضغط، الجميع يتحدث عن النتائج السلبية على ملعبنا، نحن لا نلعب بأسلوبنا لنتفوق على الخصم".

وأتم عن مشاركة هودسون أودوي "قدم أداءً جيدا اليوم وحاول خاصة أنه عائد من إصابة كبيرة ولازال لاعبا صغيرا للغاية وعليه العمل، أواصل الإيمان به وسأواصل".

ويلتقي تشيلسي مع أرسنال الذي تعادل اليوم مع بورنموث في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي يوم 29 ديسمبر الموافق الأحد المقبل.

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