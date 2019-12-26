طبيب بيراميدز: فتحي يغيب 6 أسابيع بسبب الإصابة

أعلن الجهاز الطبي لفريق نادي بيراميدز غياب محمد فتحي لاعب الوسط لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها.

محمد فتحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وتعرض محمد فتحي للإصابة في مباراة الجونة بالدوري الممتاز وأجرى فحوصات طبية شاملة تحت إشراف أيمن فريد طبيب الفريق.

وغاب فتحي عن مباراتي المصري ودجلة في الدوري بسبب الإصابة قبل تحديد مدة غيابه.

وقال الطبيب في تصريحات للصحفيين: "تأكد غياب محمد فتحي لمدة تصل إلى 6 أسابيع بسبب الإصابة".

وأضاف "تعرض فتحي لإصابة بتمزق في العضلة الضامة، وهو ما أثبتته الفحوصات الطبية".

وأتم أيمن فريد "اللاعب بدأ عمليات العلاج الطبيعي والتأهيل بهدف تجهيزه في المباريات المقبلة".

وعاد بيراميدز للانتصارات في الدوري مجددا بعد الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري.

ويقع بيراميدز في المركز الخامس من الدوري المصري برصيد 16 نقطة من عشر مباريات.

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