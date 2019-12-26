مستشفى الأهلي - حمدي يسافر إلى ألمانيا.. فحص طبي لـ محمد محمود ورمضان يبدأ العلاج الطبيعي

ينهي حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بسفره إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي جديد للاطمئنان على البرنامج التأهيلي.

ويؤدي فتحي برنامجه التأهيلي بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها قبل عدة أسابيع، وكشف خالد محمود طبيب الأهلي أن سفر اللاعب للاطمئنان على حالته.

وأوضح طبيب الأهلي أن موعد سفر اللاعب يتم تنسيقه حاليا على أن يكون خلال الأيام المقبلة.

أما محمد محمود لاعب وسط الأهلي فخضع لفحص طبي تحت إشراف الطبيب الألماني فايلر للاطمئنان على حالته بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.

واستغل محمود تواجد الخبير الألماني في الجونة خلال الأيام الماضية وسافر إلى هناك بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني.

وتم الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي الذي يؤديه اللاعب الذي لا يزال في مرحلة العلاج الطبيعي.

أما رمضان صبحي جناح الأهلي فيؤدي برنامج علاج طبيعي مستمر لمدة 12 يوما للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية.

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب بعد انتهاء برنامج العلاج الطبيعي سيبدأ برنامجه التأهيلي.

ويجري رمضان صبحي آشعة سونار جديدة على العضلة الخلفية بعد أسبوعين للاطمئنان على حالته.

ويعاني رمضان صبحي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية التي تعرض لها أثناء مشاركته في إحدى تدريبات الفريق.

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