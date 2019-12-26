مران الأهلي - إكرامي يشارك في جزء من التدريبات وفقرة خاصة للكرات العرضية.. حضور الخطيب

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 12:45

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - سيد عبد الحفيظ - ريني فايلر (الصور من صفحة الأهلي الرسمية على فيسبوك)

حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مران فريق كرة القدم اليوم الخميس ضمن استعدادات الأحمر لمواجهة بلاتينوم الزيمبابوي.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستضيف الأهلي فريق بلاتينوم الزيمبابوي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا السبت المقبل على ملعب السلام.

وعقد الخطيب جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للاطمئنان على توفير احتياجات الفريق والاستعداد للمرحلة المقبلة.

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وشارك شريف إكرامي في جزء من تدريبات الفريق قبل أن يخوض جلسة في صالة الألعاب الرياضية.

ودخل إكرامي رفقة ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في تدريبات منفرد تحت قيادة يانكون ميشيل مدرب الحراس.

واشتملت التدريبات بعض الفقرات الخاصة بالتصويب والكرات العرضية قبل أن يتجه إكرامي لصالة الألعاب الرياضية.

بينما شارك رامي ربيعة مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية وتأكد جاهزيته لمواجهة بلاتينوم.

وعقد ريني فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم.

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