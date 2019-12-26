في الدرجة الثانية - ملعب مياه الدقهلية يستضيف مواجهة الزرقا ومنتخب السويس بسبب أزمة 2013

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 12:28

كتب : رضا السنباطي

منتخب السويس

يستضيف ملعب مياه الدقهلية بشربين مواجهة الزرقا ومنتخب السويس في الجولة العاشرة لمجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.

وتقام المواجهة بين الناديين يوم الاثنين المقبل في ملعب محايد بسبب أزمة تعود إلى 2013 حدثت بين الناديين.

وجاء ذلك بسبب شغب الجمهورين في المباراة التي جمعت بينهما في 2013 على ملعب الزرقا ومنذ ذلك التوقيت يقام اللقاء خارج محافظتي دمياط والسويس.

أخبار متعلقة

في الدرجة الثانية – "كيتا" خلفا للكأس في الأولمبي في الدرجة الثانية - عبد العال: لا أستحق الإيقاف.. ويعتقدون أنني أتقاضى بالدولار في الدرجة الثانية - المحلة يكتسح بخماسية.. وريمونتادا الحمام أمام الأولمبي في الدرجة الثانية - الكأس تقدم باستقالته من الأولمبي.. واجتماع يحدد مصيره

وقال خالد كامل رئيس لجنة مسابقات الدرجة الثانية لـ FilGoal.com: "ملعب مياة الدقهلية سيستضيف المواجهة بين الزرقا ومنتخب السويس".

ومن جانبه قال ميدو هلال رئيس نادي منتخب السويس لـ FilGoal.com: "مواجهة الدور الثاني سنحددها في القاهرة، بينما مواجهة الدور الأول يحددها فريق الزرقا".

وعن خوض الزرقا مواجهة سيراميكا في السويس أوضح ميدو "هذا أمر طبيعي لأن سيراميكا ليس لديه جماهير".

وأتم تصريحاته "فريقنا لن يتأثر بذلك وهدفنا حاليا مواصلة تحقيق نتائج جيدة ونثق في قدرات تامر مصطفى المدير الفني".

طالع أيضا

الإنتاج الحربي: باسم مرسي بكى بحرقة لأنه لم يسجل في الزمالك

باسم مرسي: كهربا سينجح مع الأهلي

باسم مرسي: لو استمر فيريرا لفاز الزمالك بالدوري سنويا

فضل: الدوري ينتهي 15 يونيو

السعيد: بيراميدز لم يسقط بعد

رغم الفوز.. إيهاب جلال: لعبنا أسوأ مباراة ضد الجيش

منتخب السويس الدرجة الثانية الزرقا

نرشح لكم

أخر الأخبار

الشروق التونسية: انتقال اسكندر زايد إلى الأهلي لمدة 3 مواسم 7 دقيقة | رياضات أخرى
الساحر ميسي عن كيفية إتقانه للركلات الحرة: أدرس تحرك الحراس وأتدرب كثيرا 15 دقيقة | أوروبا
مباشر في إنجلترا - توتنام (0) - (0) برايتون.. حكم الفيديو يلغى هدف كين 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جريزمان عن ميسي: قد لا نرى مثله مرة أخرى ساعة | أوروبا
كرة سلة - إيهاب أمين يتعافى من الإصابة وجاهز لمواجهة الجزيرة ساعة | رياضات أخرى
طبيب بيراميدز: فتحي يغيب 6 أسابيع بسبب الإصابة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر

قد ينال إعجابك