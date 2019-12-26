في الدرجة الثانية - ملعب مياه الدقهلية يستضيف مواجهة الزرقا ومنتخب السويس بسبب أزمة 2013

يستضيف ملعب مياه الدقهلية بشربين مواجهة الزرقا ومنتخب السويس في الجولة العاشرة لمجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.

وتقام المواجهة بين الناديين يوم الاثنين المقبل في ملعب محايد بسبب أزمة تعود إلى 2013 حدثت بين الناديين.

وجاء ذلك بسبب شغب الجمهورين في المباراة التي جمعت بينهما في 2013 على ملعب الزرقا ومنذ ذلك التوقيت يقام اللقاء خارج محافظتي دمياط والسويس.

وقال خالد كامل رئيس لجنة مسابقات الدرجة الثانية لـ FilGoal.com: "ملعب مياة الدقهلية سيستضيف المواجهة بين الزرقا ومنتخب السويس".

ومن جانبه قال ميدو هلال رئيس نادي منتخب السويس لـ FilGoal.com: "مواجهة الدور الثاني سنحددها في القاهرة، بينما مواجهة الدور الأول يحددها فريق الزرقا".

وعن خوض الزرقا مواجهة سيراميكا في السويس أوضح ميدو "هذا أمر طبيعي لأن سيراميكا ليس لديه جماهير".

وأتم تصريحاته "فريقنا لن يتأثر بذلك وهدفنا حاليا مواصلة تحقيق نتائج جيدة ونثق في قدرات تامر مصطفى المدير الفني".

طالع أيضا

الإنتاج الحربي: باسم مرسي بكى بحرقة لأنه لم يسجل في الزمالك

باسم مرسي: كهربا سينجح مع الأهلي

باسم مرسي: لو استمر فيريرا لفاز الزمالك بالدوري سنويا

فضل: الدوري ينتهي 15 يونيو

السعيد: بيراميدز لم يسقط بعد

رغم الفوز.. إيهاب جلال: لعبنا أسوأ مباراة ضد الجيش