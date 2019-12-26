فانتازي الدوري المصري – لم تشكل فريقك منذ بداية البطولة؟ لا يهم.. الجوائز مازالت متاحة

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 11:48

كتب : FilGoal

فانتازي

لا يهم إن لم تكن تشكل فريقك منذ بداية الدوري المصري على فانتازي في الجول، الجوائز مازالت متاحة.

ادخل الآن عبر نسخة الويب أو حمل التطبيق عبر جوجل بلاي أو آب ستور، شكل فريقك، وشارك في تحدي الجولات 11 و12 و13.

تصدرك للتحدي في الجولات الـ3 يعني فوزك بموبايل OPPO F11.

أخبار متعلقة

فانتازي الدوري المصري - اكسب تحدي الجولات الخامسة والسادسة والسابعة واربح موبايل OPPO F11 الآن.. تطبيق فانتازي الدوري المصري متاح عبر جوجل بلاي وآب ستور فانتازي في الجول – تعرف على أغلى اللاعبين.. أيا منهم ستضمه لفريقك؟

انضم للتحدي من هنا

شكل فريقك من هنا

حمل التطبيق أندرويد من هنا وios من هنا

طالع أيضا

الإنتاج الحربي: باسم مرسي بكى بحرقة لأنه لم يسجل في الزمالك

باسم مرسي: كهربا سينجح مع الأهلي

باسم مرسي: لو استمر فيريرا لفاز الزمالك بالدوري سنويا

فضل: الدوري ينتهي 15 يونيو

السعيد: بيراميدز لم يسقط بعد

رغم الفوز.. إيهاب جلال: لعبنا أسوأ مباراة ضد الجيش

فانتازي الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مستشفى الأهلي - حمدي يسافر إلى ألمانيا.. فحص طبي لـ محمد محمود ورمضان يبدأ العلاج الطبيعي 8 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - إكرامي يشارك في جزء من التدريبات وفقرة خاصة للكرات العرضية.. حضور الخطيب 27 دقيقة | الدوري المصري
بعد عقوبة مرتضى.. اتحاد الكرة: لا نستطيع إيقاف قرارات اللجان القانونية 31 دقيقة | مصر
في الدرجة الثانية - ملعب مياه الدقهلية يستضيف مواجهة الزرقا ومنتخب السويس بسبب أزمة 2013 44 دقيقة | مصر
في الجول يكشف – حقيقة أزمة أحذية الزمالك 56 دقيقة | إفريقيا
قبل صدام الزمالك وزيسكو.. أندية مصر لم تفز في زامبيا منذ 22 عاما ساعة | تقرير في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر

قد ينال إعجابك