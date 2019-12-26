فانتازي الدوري المصري – لم تشكل فريقك منذ بداية البطولة؟ لا يهم.. الجوائز مازالت متاحة

لا يهم إن لم تكن تشكل فريقك منذ بداية الدوري المصري على فانتازي في الجول، الجوائز مازالت متاحة.

ادخل الآن عبر نسخة الويب أو حمل التطبيق عبر جوجل بلاي أو آب ستور، شكل فريقك، وشارك في تحدي الجولات 11 و12 و13.

تصدرك للتحدي في الجولات الـ3 يعني فوزك بموبايل OPPO F11.

انضم للتحدي من هنا

شكل فريقك من هنا

حمل التطبيق أندرويد من هنا وios من هنا

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