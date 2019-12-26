فانتازي الدوري المصري – لم تشكل فريقك منذ بداية البطولة؟ لا يهم.. الجوائز مازالت متاحة
الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 11:48
كتب : FilGoal
لا يهم إن لم تكن تشكل فريقك منذ بداية الدوري المصري على فانتازي في الجول، الجوائز مازالت متاحة.
ادخل الآن عبر نسخة الويب أو حمل التطبيق عبر جوجل بلاي أو آب ستور، شكل فريقك، وشارك في تحدي الجولات 11 و12 و13.
تصدرك للتحدي في الجولات الـ3 يعني فوزك بموبايل OPPO F11.
حمل التطبيق أندرويد من هنا وios من هنا
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