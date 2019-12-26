طبيب الزمالك يعلن مدة غياب حازم إمام

تخلف حازم إمام ظهير أيمن فريق الزمالك عن السفر مع البعثة إلى زامبيا لمواجهة زيسكو بسبب الإصابة.

حازم إمام النادي : الزمالك الزمالك

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو عصر السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف محمد أسامة طبيب الفريق الأول للموقع الرسمي للنادي أن الآشعة التي أجراها حازم إمام أثبتت إصابته بشد في السمانة.

وأوضح أسامة أن إصابة اللاعب تحتاج لعلاج لمدة أسبوع بعد إصابته في لقاء الإنتاج الحربي الأخير ضمن الجولة العاشرة للدوري المصري.

وبالتالي قد يلحق حازم إمام بمواجهة الزمالك أمام أسوان ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري المصري المقرر لها الخميس المقبل.

ويحل الزمالك في المركز السادس في الدوري المصري برصيد 15 نقطة من تسع مباريات ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

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