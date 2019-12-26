طبيب الزمالك يعلن مدة غياب حازم إمام

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 11:20

كتب : FilGoal

حازم إمام - أحمد أيمن منصور - الزمالك - بيراميدز

تخلف حازم إمام ظهير أيمن فريق الزمالك عن السفر مع البعثة إلى زامبيا لمواجهة زيسكو بسبب الإصابة.

حازم إمام

النادي : الزمالك

الزمالك

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو عصر السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف محمد أسامة طبيب الفريق الأول للموقع الرسمي للنادي أن الآشعة التي أجراها حازم إمام أثبتت إصابته بشد في السمانة.

أخبار متعلقة

مدير الكرة في الإنتاج: باسم مرسي "طفل".. بكى بحرقة لأنه لم يسجل في الزمالك باسم مرسي: فيريرا اجتمع بي قبل رحيله.. لو استمر لفاز الزمالك بالدوري سنويا الزمالك يستكمل مرانه الأول في زامبيا رغم الأمطار الرعدية أرقام في الجول - ماذا أصاب هجوم الزمالك في آخر 180 دقيقة؟

وأوضح أسامة أن إصابة اللاعب تحتاج لعلاج لمدة أسبوع بعد إصابته في لقاء الإنتاج الحربي الأخير ضمن الجولة العاشرة للدوري المصري.

وبالتالي قد يلحق حازم إمام بمواجهة الزمالك أمام أسوان ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري المصري المقرر لها الخميس المقبل.

ويحل الزمالك في المركز السادس في الدوري المصري برصيد 15 نقطة من تسع مباريات ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

طالع أيضا

الإنتاج الحربي: باسم مرسي بكى بحرقة لأنه لم يسجل في الزمالك

باسم مرسي: كهربا سينجح مع الأهلي

باسم مرسي: لو استمر فيريرا لفاز الزمالك بالدوري سنويا

فضل: الدوري ينتهي 15 يونيو

السعيد: بيراميدز لم يسقط بعد

رغم الفوز.. إيهاب جلال: لعبنا أسوأ مباراة ضد الجيش

الزمالك حازم إمام الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مستشفى الأهلي - حمدي يسافر إلى ألمانيا.. فحص طبي لـ محمد محمود ورمضان يبدأ العلاج الطبيعي 8 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - إكرامي يشارك في جزء من التدريبات وفقرة خاصة للكرات العرضية.. حضور الخطيب 27 دقيقة | الدوري المصري
بعد عقوبة مرتضى.. اتحاد الكرة: لا نستطيع إيقاف قرارات اللجان القانونية 31 دقيقة | مصر
في الدرجة الثانية - ملعب مياه الدقهلية يستضيف مواجهة الزرقا ومنتخب السويس بسبب أزمة 2013 44 دقيقة | مصر
في الجول يكشف – حقيقة أزمة أحذية الزمالك 56 دقيقة | إفريقيا
قبل صدام الزمالك وزيسكو.. أندية مصر لم تفز في زامبيا منذ 22 عاما ساعة | تقرير في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر

قد ينال إعجابك