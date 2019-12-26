أخطر دوري في العالم - خطة فايلر لا تتأثر بالغيابات

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 10:52

كتب : أمير عبد الحليم

أخطر دوري في العالم

نستعرض معا أبرز ما جرى في أخطر دوري في العالم، بعد انقضاء مباريات الجولة العاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهلا بكم في الحلقة الجديدة من "أخطر دوري في العالم" عبر FilGoal.com، ونتحدث فيها عن أبرز ما حدث في الدوري.

عاد المقاولون العرب للانتصارات، الأهلي تألق وسحق الاتحاد، تعادل مثير بين طنطا وأسوان وآخر بين نادي مصر ومصر للمقاصة، وتعثر الزمالك مجددا بالتعادل مع الإنتاج الحربي.

أخبار متعلقة

كلوب متعاطفا مع جوارديولا: ما يحدث لـ سيتي جريمة مواعيد مباريات الخميس 26/12/2019 والقنوات الناقلة ليوم حافل في إنجلترا مدير الكرة في الإنتاج: باسم مرسي "طفل".. بكى بحرقة لأنه لم يسجل في الزمالك باسم مرسي: كهربا سينجح مع الأهلي.. وأقسم بالله لم ألمس زيزو

رجع بيراميدز لطريق الفوز، وتفوق المصري على طلائع الجيش.

مع أمير عبد الحليم، نختار التشكيل المثالي للجولة، المدرب الأفضل، وأجمل هدف.

طالع أيضا

الإنتاج الحربي: باسم مرسي بكى بحرقة لأنه لم يسجل في الزمالك

باسم مرسي: كهربا سينجح مع الأهلي

باسم مرسي: لو استمر فيريرا لفاز الزمالك بالدوري سنويا

فضل: الدوري ينتهي 15 يونيو

السعيد: بيراميدز لم يسقط بعد

رغم الفوز.. إيهاب جلال: لعبنا أسوأ مباراة ضد الجيش

الدوري المصري أخطر دوري في العالم

نرشح لكم

أخر الأخبار

في الجول يكشف – حقيقة أزمة أحذية الزمالك 7 دقيقة | إفريقيا
قبل صدام الزمالك وزيسكو.. أندية مصر تبحث عن فوز في زامبيا لم يحدث منذ 22 عاما 19 دقيقة | تقرير في الجول
فانتازي الدوري المصري – لم تشكل فريقك منذ بداية البطولة؟ لا يهم.. الجوائز مازالت متاحة 35 دقيقة | الدوري المصري
تقرير - توتنام يستعيد موهبته المعارة إلى ليدز.. وقد لا يعمل طويلا مع مورينيو 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب بلاتينوم لـ في الجول: مواجهة الأهلي صعبة لأنه من أكبر فرق القارة.. لا يوجد ضغط علينا 44 دقيقة | إفريقيا
طبيب الزمالك يعلن مدة غياب حازم إمام ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر

قد ينال إعجابك