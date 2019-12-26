أخطر دوري في العالم - خطة فايلر لا تتأثر بالغيابات

نستعرض معا أبرز ما جرى في أخطر دوري في العالم، بعد انقضاء مباريات الجولة العاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهلا بكم في الحلقة الجديدة من "أخطر دوري في العالم" عبر FilGoal.com، ونتحدث فيها عن أبرز ما حدث في الدوري.

عاد المقاولون العرب للانتصارات، الأهلي تألق وسحق الاتحاد، تعادل مثير بين طنطا وأسوان وآخر بين نادي مصر ومصر للمقاصة، وتعثر الزمالك مجددا بالتعادل مع الإنتاج الحربي.

رجع بيراميدز لطريق الفوز، وتفوق المصري على طلائع الجيش.

مع أمير عبد الحليم، نختار التشكيل المثالي للجولة، المدرب الأفضل، وأجمل هدف.

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