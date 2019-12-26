كلوب متعاطفا مع جوارديولا: ما يحدث لـ سيتي جريمة

انتقد يورجن كلوب مدرب ليفربول تحديد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مباراتين لمانشستر سيتي يلعبهما خلال 3 أيام.

وتعاطف الألماني مع نظيره جوسيب جوارديولا مدرب سيتي مشددا أن في إنجلترا لا أحد يستمع لشكوى المدربين المستمرة بشأن ضغط المباريات في فترة عيد الميلاد.

وقال المدرب الأسبق لبوروسيا دورتموند:"بالتأكيد الأمر ليس جيدا. لا مشكلة لدى أي مدرب في اللعب يوم الصناديق، لكن أن تلعب يوم 27 ثم يوم 29 فهذه جريمة. هذا الموسم نلعب يوم 26 ويوم 29 والأمر أشبه بعطلة. أتفهم من ينتقدون رزنامة المباريات. لا يشتكون بل يقولون ما يرونه".

ويحل ليفربول ضيفا على ليستر سيتي يوم الخميس في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز وبعد 3 أيام يستضيف ولفرهامبتون.

بينما يخوض سيتي مباراتين خلال 3 أيام، يلعب يوم الجمعة ضد مضيفه ولفرهامبتون وبعد 48 ساعة يستضيف شيفيلد يونايتد.

ويتصدر ليفربول ترتيب البطولة بفارق 10 نقاط عن ليستر الوصيف ويحتل سيتي المركز الثالث مبتعدا عن رجال كلوب بـ11 نقطة. ولليفربول مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد.

وأضاف كلوب (52 عاما) في تصريحات صحفية "الأمر لا يتعلق بتقديم شيء ممتع للجمهور. لن تكون مشكلة لو جعلنا المباريات يومي 26 و29 على أن يزداد عدد الفرق التي تلعب. لا يوجد سبب لماذا لا تحصل فرق على راحة أكثر من 48 ساعة بين مباراتين في الدوري".

وأردف ممتعضا "يبدو أن بمقدورنا قول ما نشاء لكن لا أحد يستمع. كل عام نفس المشكلة بالنسبة للمدربين، اللعب يومي 26 و28. علم الرياضة لا ينفعك بشيء في ذلك الأمر. الجسم يحتاج وقتا معينا ليستعيد نشاطه، لكننا نتجاهل ذلك تماما".

وأتم المدرب المتوج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019 "فقط نقول: يا لغرابة الأمر، يركضون (اللاعبون) مرة أخرى اليوم. لسنا في هذا الموقف في العام الحالي، لكني أتفهم حديث أي مدرب عن الأمر من آن لآخر، أو بالأحرى دائما، حين نرى المشكلة قادمة ولا تبدو جيدة، لكن على أناس آخرين أن يقرروا ذلك".

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