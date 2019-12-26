مواعيد مباريات الخميس 26/12/2019 والقنوات الناقلة ليوم حافل في إنجلترا

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 09:31

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

9 مباريات كاملة تجري يوم الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز في ما يعرف بـ"بوكسينج داي" أو يوم الصناديق.

في الثانية والنصف عصرا تبدأ المواجهات بلقاء توتنام وبرايتون الذي يأمل فيه المدرب المخضرم جوزيه مورينيو استعادة طريق الانتصارات.

وتنقل قناة بي إن سبورتس 2 المباراة، وبعدها مباشرة وفي تمام الخامسة مساء تنقل القناة لقاء تشيلسي وساوثامبتون.

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وفي نفس التوقيت تجري 5 مباريات أخرى، أبرزها بورنموث ضد أرسنال، وأستون فيلا أمام نورويتش سيتي.

ثم تبدأ مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد الساعة 7:30 مساء وتبث عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وتنقل الأخيرة في نهاية اليوم مباراة القمة لهذه الجولة والتي يستضيف فيها ليستر سيتي الوصيف، فريق ليفربول متصدر البطولة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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