فان دايك: أفضل ماني عن صلاح لهذا السبب

حين وقع فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول في فخ اختيار الأفضل بين زميليه محمد صلاح وساديو ماني اختار الأسد السنغالي لكنه وضح السبب.

وقال فان دايك حين سئل عن الأفضل بين الثنائي "هذا سؤال صعب.. لا يمكنني الاختيار بينهما".

وأضاف لقناة الكأس "ولكن إذا توجب ذلك.. سأختار ساديو ماني لأنني لعبت بجواره منذ فترة طويلة".

وتزامل فان دايك وماني في صفوف ساوثامبتون قبل أن تجمعهما الأقدار في ليفربول شتاء 2018.

الفريق الأخطر الذي واجهه العملاق الهولندي طوال مسيرته كان مانشستر سيتي.

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وحين سئل عن أخطر مهاجم لعب ضده كان جوابه سريعا بقول "سيرجيو أجويرو".

فقرة الاسئلة القصيرة مع فيرجيل فان دايك نجم #ليفربول عبر برنامج ضيفنا.. وماذا قال عن #ميسي.. ولماذا فضل ساديو ماني على محمد صلاح ؟! @VirgilvDijk @MoSalah pic.twitter.com/wG2Bodbj4I — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 25, 2019

ويرى مدافع ليفربول أن أكثر لاعبي كرة القدم تكاملا هو ليونيل ميسي أسطورة برشلونة.

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