زيزو يلمح لاعتزاله التدريب: اكتفيت وشبعت

أغلق عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الباب أمام استمراره مديرا فنيا لفريق بيراميدز، حيث تولى المهمة مؤقتا بعد إقالة الفرنسي سباستيان ديسابر.

وصرح عبد الشافي عبر قناة تايم سبورتس "الفوز على دجلة مهم لأنه يساعد على حل الأزمات، فالنتائج لم تكن مرضية، ودجلة مميز بأسلوبه، لابد من التركيز لإبطاله ثم التغلب عليه".

وأضاف "حققنا الهدف الأساسي من المباراة، كما أن مستوى الإرادة والروح القتالية زاد لدى لاعبي بيراميدز، لذا راض عن الأداء والنتيجة".

وألمح زيزو "هناك قرار اتخذته منذ 4 سنوات، سأعلن عنه قريبا، فالرغبة في الاستمرار لم تعد موجودة، اكتفيت وشبعت".

وأتم تصريحاته "أتواجد مدربا لبيراميدز لحل أزمة فقط ليس إلا".

video:1

طالع أيضا

عبد الحفيظ لـ في الجول: أيمن اشرف يشارك أمام بلاتينيوم

هيرمينيو ماسانتونيو.. صاروخ الهاون الذي يستحيل أن يلحقه ميسي

المصري لـ في الجول: معسكر السويس ساعدنا في الخروج من دوامة النتائج السيئة

المقاصة يصعد 3 ناشئين استعدادا لـ الأهلي

الإسماعيلي: لن نفكر في حسين السيد مجددا