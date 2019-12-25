زيزو يلمح لاعتزاله التدريب: اكتفيت وشبعت

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 23:54

كتب : FilGoal

زيزو - محمود فتح الله - بيراميدز - المصري

أغلق عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الباب أمام استمراره مديرا فنيا لفريق بيراميدز، حيث تولى المهمة مؤقتا بعد إقالة الفرنسي سباستيان ديسابر.

وصرح عبد الشافي عبر قناة تايم سبورتس "الفوز على دجلة مهم لأنه يساعد على حل الأزمات، فالنتائج لم تكن مرضية، ودجلة مميز بأسلوبه، لابد من التركيز لإبطاله ثم التغلب عليه".

وأضاف "حققنا الهدف الأساسي من المباراة، كما أن مستوى الإرادة والروح القتالية زاد لدى لاعبي بيراميدز، لذا راض عن الأداء والنتيجة".

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وألمح زيزو "هناك قرار اتخذته منذ 4 سنوات، سأعلن عنه قريبا، فالرغبة في الاستمرار لم تعد موجودة، اكتفيت وشبعت".

وأتم تصريحاته "أتواجد مدربا لبيراميدز لحل أزمة فقط ليس إلا".

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