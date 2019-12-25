فضل: السوبر في فبراير.. وندرس عدة عروض لإقامته خارج مصر

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 23:35

كتب : FilGoal

هدف الأهلي الثاني في الزمالك

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري عن موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.

وقال محمد فضل عبر قناة إم بي سي مصر: "السوبر المصري سيكون في شهر فبراير من عام 2020 المقبل".

وأضاف "تلقيت عدة عروض لإقامة السوبر خارج مصر ولا نزال في مرحلة دراسة هذه العروض".

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وأكمل "القرار ليس في يدي فقط، ولكن أيضا هناك الشركة الراعية لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات لتحديد موعد المباراة بما لا يتعارض مع مباريات الدوري وبطولات الأندية الإفريقية".

وأتم تصريحاته "ملف السوبر من اختصاصي وفي النهاية رأيي استشاري فقط ومن ثم القرار يرجع إلى اتحاد الكرة بالكامل مع الشركة الراعية ولجنة المسابقات لاختيار أفضل عرض يقدم الاستفادة الفنية والتسويقية لمباراة السوبر".

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي بطل الدوري مع الزمالك بطل الكأس في بطولة السوبر المصري لموسم 2018-2019.

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