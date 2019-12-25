حرس الحدود يوقف زحف إنبي بتعادل باهت

بعد 4 انتصارات متتالية لإنبي في الدوري المصري الممتاز، لم يقدر رجال حلمي طولان على تجاوز الحدود ليقعوا في فخ التعادل بلا أهداف أمام ضيفهم يوم الأربعاء في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وكان حرس الحدود، الذي قاده طارق العشري مساعد طولان السابق، الفريق الأفضل في ملعب بتروسبورت وحاول النيل من شباك الفريق البترولي لكنه عجز عن التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة.

ولعب الحدود بعشرة لاعبين في آخر 10 دقائق بعد طرد حامد خالد إثر سقوطه في منطقة جزاء إنبي والذي رأه الحكم محمد عباس محاولة خداع للحصول على ركلة جزاء.

وسرت المباراة على نهج آخر مواجهتين بين الناديين واللتين لم تهتز فيهما الشباك أيضا.

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وارتقى إنبي للمركز السابع رافعا رصيده إلى 14 نقطة بينما تقدم الحدود مركزا ليصبح العاشر ورصيده 11 نقطة.

وكانت المواجهة هي التاسعة بين العشري وطولان، تفوق الأخير مرتين وخسر 4 مرات أمام تلميذه السابق.

وعمل العشري مساعدا لطولان في الحدود من 2002 إلى 2007 قبل أن يقود الفريق للفوز بكأس مصر مرتين في 2009 و2010.

ويحل إنبي ضيفا على الإسماعيلي يوم الأربعاء وبعد 24 ساعة يستضيف الحدود فريق بيراميدز في الجولة 11.

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