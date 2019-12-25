محمد فضل: لم نستقر بعد على موعد ومكان السوبر المصري

قال محمد فضل عضو لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إن مباراة السوبر المصري لموسم 2019-2020 لم يُحدد بعد موعدها ومكان إقامتها.

وصرح فضل للصحفيين يوم الأربعاء "الاتحاد لم يستقر بعد على ملعب وموعد السوبر، كل ما قيل مجرد اجتهادات".

وكلفت اللجنة فضل بدراسة العروض المقدمة لتنظيم المباراة التي تجمع بين الأهلي، بطل الدوري المصري الممتاز، والزمالك، بطل كأس مصر.

وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن أبو ظبي ستستضيف المباراة في شهر فبراير المقبل. (التفاصيل)

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وعلم FilGoal.com أن الاتفاق تم بين عارف العواني الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي، وأشرف صبحي وزير الرياضة المصري، على هامش ماراثون زايد المقام في السويس حاليا، ويمهد الاتفاق لمزيد من التعاون الرياضي في الفترة المقبلة.

واستضافت الإمارات السوبر المصري 3 مرات في آخر 4 نسخ من البطولة.

وتفوق الأهلي بنتيجة 3-2 على غريمه التقليدي الزمالك في آخر مباراة للسوبر والتي جرت في 20 سبتمبر الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويمتلك الأهلي والزمالك أجندة مزدحمة في شهر فبراير، حيث من المفترض أن يتواجها في الدوري يوم 19 فبراير، بعد 5 أيام من سفر الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.

ويلعب الفريقان الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مطلع ذات الشهر، قبل أن يواجه الأحمر بيراميدز يوم 6 فبراير، وطلائع الجيش يوم 10 فبراير والمصري يوم 14 فبراير وينهي الدور الأول بمواجهة الزمالك يوم 19 فبراير.

أما الزمالك، فيواجه حرس الحدود 5 فبراير، والإسماعيلي 9 فبراير والترجي يوم 14 فبراير، قبل أن يواجه الأهلي يوم 19 من نفس الشهر ما يرجح إقامة المباراة في الأسبوع الأخير من الشهر.

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