رسميا - الاتحاد يوافق على بيع بناهيني إلى الكوكب السعودي

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 15:10

كتب : هاني العوضي

إيمانويل بناهيني

وافق مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على انتقال إيمانويل بناهيني مهاجم فريق كرة القدم الأول بالنادي، إلى الكوكب السعودي وقبول العرض الوارد من الفريق.

وأعلن النادي في بيان رسمي عن رحيل بناهيني بعد الاطلاع على الرؤية الفنية لطلعت يوسف مدرب الفريق، وموافقته على رحيل مهاجمه.

وواصل بيان الاتحاد "يأتي ذلك في إطار سياسة الاستثمار الرياضي التي ينتهجها المجلس للاستفادة بجميع عناصر ولاعبي الفريق خلال المرحلة المقبلة".

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وكان تعاقد بناهيني مع الاتحاد السكندري ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

المهاجم الغاني صاحب الـ31 عاما انضم إلى الاتحاد السكندري قادما من فريق المنياء العراقي في يناير 2018.

وشارم بناهيني كبديل مع الاتحاد السكندري خلال الموسم الجاري في مباراتين لعب خلالها 19 دقيقة.

بناهيني لعب بقميص الاتحاد في 36 مباراة في مسابقات مختلفة، سجل خلالها 5 أهداف.

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