السلحدار لـ في الجول: لن يستمر في التشكيل إلا من يعلم قدر الإسماعيلي

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 14:33

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الجزيرة

شدد أدهم السلحدار المدير الفني لفريق الإسماعيلي أنه لن يسمح بتواجد أي لاعب في تشكيل الفريق إلا من يعلم قدر الدراويش.

وسقط الإسماعيلي في أخر مباراتين أمام الأهلي والمقاولون العرب، ليأتي الدراويش في المركز التاسع برصيد 13 نقطة من 10 مباريات.

وقال السلحدار في تصريحات لـ FilGoal.com: "لن أسمح بتواجد لاعب في تشكيل الفريق لا يعلم قدر الإسماعيلي".

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وأضاف "نحن في حاجة للاعبين أكثر تركيزا ورغبة في اللعب وإثبات قدراتهم لتعديل نتائج الفريق".

وتابع السلحدار "أمامنا مباريات صعبة وتزداد صعوبتها بداية من مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة".

ويلعب الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

وواصل السلحدار "نستعد للمباراة جيدا بالاجتماع مع اللاعبين للتعرف على أهمية اللقاء العربي، وتابعنا مباريات الاتحاد للتعرف على طريقة اللعب وأفكار لاعبيه".

وأتم المدير الفني للإسماعيلي تصريحاته "ننتظر مساعدة الجماهير ومحبي النادي العاشقة لأننا في مرحلة صعبة ولدينا لاعبين قليلي الخبرة في وحاجة للمساندة".

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