نجم ليفربول السابق: على النادي أن يقلق لاحقا بشأن استمرار صلاح وماني

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 13:27

كتب : FilGoal

صلاح وماني

مع نهاية الموسم الحالي يتوقع جون بارنز نجم ليفربول وإنجلترا السابق أن تتهافت أندية على محمد صلاح وساديو ماني نجمي النادي الإنجليزي، لكنه يرى أن الوقت ليس مناسبا ليفكر الفريق في كيفية الحفاظ على لاعبيه.

وقال بارنز عبر صحيفة إكسبريس الإنجليزية:"ليفربول يحتاج للفوز بالدوري أولا ثم يقلق لاحقا على اللاعبين".

وواصل "خطط يورجن كلوب هي محاولة الفوز بالدوري في الموسم الحالي، دائما سيرتبط اللاعبون بفرق أخرى حين يلعبون بشكل طيب. صلاح وماني سيرتبطان بأندية في سوق الانتقالات لكنهما بالتأكيد لن يرحلا في يناير، وهذا هو المهم في الوقت الراهن".

أخبار متعلقة

سبورت تكشف خطة برشلونة في الانتقالات: لاعبان.. خليفة تشافي والتفكير في نيمار كرة طائرة - غياب معوض الأهلي 10 أيام بسبب الإصابة أرقام في الجول - ماذا أصاب هجوم الزمالك في آخر 180 دقيقة؟ جاهزية ربيعة للمشاركة.. ومرحلة أخيرة من تأهيل نيدفيد وموعد عودته

واستمر لاعب إنجلترا في مونديال 1986 و1990 "لابد أن يكون التركيز على وجودهما في ليفربول بالموسم الحالي، وأتمنى لما أبعد من ذلك".

أعين العديد من نخبة فرق أوروبا على النجمين الإفريقيين المتألقين مع ليفربول في الدوري، وكذلك في دوري أبطال أوروبا الذي خسره الفريق في 2018 لكن توج به منذ أشهر.

وقالت تقارير عديدة في وقت سابق إن أندية تسعى خلف اللاعبين، أبرزها ريال مدريد عملاق إسبانيا.

وجاء صلاح رابعا في ترتيب جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 وتبعه مباشرة ماني، وبدل النجمان مكانيهما في جائزة الكرة الذهبية، احتل ماني المركز الرابع وتبعه مباشرة صلاح.

ويتنافس اللاعبان، ومعهما رياض محرز نجم مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

ويقدم اللاعبان مستوى طيبا في الموسم الحالي الذي يتصدر فيه ليفربول ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق ليستر سيتي.

ويحل ليفربول ضيفا على الأخير يوم الخميس في مباراة مرتقبة بيوم الصناديق في الدوري.

طالع أيضا

هل يتواجه القطبان 4 مرات في 18 يوما؟

تقرير يكشف لماذا قد يجدد برشلونة عقد فالفيردي

اتحاد الكرة يتحرك لمنع المعاقبين من حضور المباريات

أمير مرتضى: مدرب الأحمال سافر لبلده بسبب ظروف خاصة

ساسي يعلق على خبر مشادته مع مرتضى

تقرير إماراتي: السوبر المصري في أبو ظبي بفبراير المقبل

محمد صلاح ليفربول ساديو ماني

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الأهلي – كهربا يشارك في التدريبات الجماعية.. وعودة ياسر إبراهيم 9 دقيقة | إفريقيا
نجم ليفربول السابق: على النادي أن يقلق لاحقا بشأن استمرار صلاح وماني 22 دقيقة | المحترفون
أرقام في الجول - ماذا أصاب هجوم الزمالك في آخر 180 دقيقة؟ 37 دقيقة | تقرير في الجول
سبورت تكشف خطة برشلونة في الانتقالات: لاعبان.. خليفة تشافي والتفكير في نيمار 44 دقيقة | أوروبا
كرة طائرة - غياب معوض الأهلي 10 أيام بسبب الإصابة 49 دقيقة | رياضات أخرى
جاهزية ربيعة للمشاركة.. ومرحلة أخيرة من تأهيل نيدفيد وموعد عودته ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر 4 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث

قد ينال إعجابك