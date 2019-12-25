نجم ليفربول السابق: على النادي أن يقلق لاحقا بشأن استمرار صلاح وماني

مع نهاية الموسم الحالي يتوقع جون بارنز نجم ليفربول وإنجلترا السابق أن تتهافت أندية على محمد صلاح وساديو ماني نجمي النادي الإنجليزي، لكنه يرى أن الوقت ليس مناسبا ليفكر الفريق في كيفية الحفاظ على لاعبيه.

وقال بارنز عبر صحيفة إكسبريس الإنجليزية:"ليفربول يحتاج للفوز بالدوري أولا ثم يقلق لاحقا على اللاعبين".

وواصل "خطط يورجن كلوب هي محاولة الفوز بالدوري في الموسم الحالي، دائما سيرتبط اللاعبون بفرق أخرى حين يلعبون بشكل طيب. صلاح وماني سيرتبطان بأندية في سوق الانتقالات لكنهما بالتأكيد لن يرحلا في يناير، وهذا هو المهم في الوقت الراهن".

واستمر لاعب إنجلترا في مونديال 1986 و1990 "لابد أن يكون التركيز على وجودهما في ليفربول بالموسم الحالي، وأتمنى لما أبعد من ذلك".

أعين العديد من نخبة فرق أوروبا على النجمين الإفريقيين المتألقين مع ليفربول في الدوري، وكذلك في دوري أبطال أوروبا الذي خسره الفريق في 2018 لكن توج به منذ أشهر.

وقالت تقارير عديدة في وقت سابق إن أندية تسعى خلف اللاعبين، أبرزها ريال مدريد عملاق إسبانيا.

وجاء صلاح رابعا في ترتيب جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 وتبعه مباشرة ماني، وبدل النجمان مكانيهما في جائزة الكرة الذهبية، احتل ماني المركز الرابع وتبعه مباشرة صلاح.

ويتنافس اللاعبان، ومعهما رياض محرز نجم مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

ويقدم اللاعبان مستوى طيبا في الموسم الحالي الذي يتصدر فيه ليفربول ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق ليستر سيتي.

ويحل ليفربول ضيفا على الأخير يوم الخميس في مباراة مرتقبة بيوم الصناديق في الدوري.

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