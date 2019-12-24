حصاد إفريقيا في 2019 - أزمات الكاف لا تنتهي ومصر تلعب دور المنقذ وتبهر القارة

عام 2019 كان مثيرا على الكرة الإفريقية ومليء بأحداث كثيرة لم تشهدها القارة من قبل كان لها تأثير كبير على استقرار الإتحاد الإفريقي ومستقبل رئيسه الملغاشي أحمد أحمد.

يقدم لكم Filgoal.com حصاد شامل لأبرز الأحداث التي حدثت في الكاف طيلة عام 2019.

الحل كان في مصر في بداية العام

في نهاية العام الماضي وجد الكاف نفسه في ورطة بسبب عدم استعداد الكاميرون لاستضافة كأس الأمم الإفريقية لـعام 2019 لتتقدم مصر و جنوب إفريقيا بملف إستضافة البطولة، ملف مصر كان الأكثر إقناعا للكاف وتواجد به كافة الضمانات التي يحتاج إليها الكاف ليقع اختيار بديل الكاميرون على مصر في الثامن من يناير 2019.

استضافة البطولة كانت اختبار قوي لمصر في ظل عدم استقرار المسابقة المحلية واللعب بدون جمهور وأزمات كثيرة تواجه الكرة المصرية.

ثقة الكاف في قدرة مصر على استضافة الحدث الأهم في القارة كانت كبيره خاصة وأن الوقت ضيق للغاية ولم يتبقى سوى 6أشهر على بداية البطولة.

مصر تبهر إفريقيا رغم الإخفاق

قدمت مصر نسخة من أفضل نسخ البطولة من حيث الاستضافة ونجحت في أن تكون على قدر ثقة الكاف بها وأبهرت القارة بنحاحها بتقديم البطولة على أكمل وجه من حيث الاستضافة.

مصر نجحت في الشيء الأهم بالنسبة للاتحاد الإفريقي لكن أخفقت فيما هو أهم بالنسبة للمنتخب وللشعب المصري بعد خروج المنتخب من دور الـ 16 على يد منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

الجزائر بطلا لإفريقيا

على جانب أخر كانت الجزائر تبهر إفريقيا في البطولة من خلال النتائج والمستوى الرائع الذي قدمه محاربي الصحراء، الجزائر وعلى عكس المتوقع حصدت اللقب الثاني لها في تاريخها رغم دخولها للبطولة وهى غير مرشحه للفوز بها بسبب تراجع كبير في مستوى المنتخب خلال الأعوام الماضية.

لكن نجح رجال المدرب جمال بلماضي في العودة للجزائر كأبطال للقارة بعد الفوز على السنغال في النهائي بهدف دون رد عن طريق بغداد بونجاح.

أزمات لا تنتهي

شهد عام 2019 أزمات كثيره داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، بدأت من إبريل الماضي عندما أعلن الكاف إقالة السكرتير العام عمرو فهمي وتعيين المغربي معاذ حجي بديلا له، الكاف فسر إقالة عمرو فهمي إنها بسبب سوء السلوك.

في البداية كانت الأمور هادئة داخل الكاف بعد إقالة عمرو فهمي خاصةً بعد وصف أحمد أحمد أن إقالة فهمي هى أمر عادي، وصف كان يخبئ خلفه الكثير من الأسرار التي بدأت تظهر بعد قيام فهمي بتقديم شكاوى ضد رئيس الكاف تدينه من خلال بعض الممارسات غير الشرعية التي يقوم بها أحمد أحمد بصفته رئيس للاتحاد الإفريقي.

في صباح يوم 6 يونيه 2019 أعلنت السلطات الفرنسية خضوع رئيس الكاف للتحقيقات على خلفية وجود شبهات فساد مالي بسبب رفضه التعاقد مع شركة بوما للملابس الرياضية و تعاقده مع شركة أخرى فرنسية وهى تاكتيكال ستيل رغم أن عرض بوما المالي كان أقل من عرض الشركة الفرنسية، التحقيق مع أحمد أحمد انتهى في نفس اليوم لكن كان له الكثير من التبعات خاصةً من جانب الفيفا .

أعلن الفيفا بعد ذلك تعيين السنغالية فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي كـ مراقبة لأعمال الكاف لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد بهدف تنظيم و مراقبة أعمال الكاف وبدأت مهمتها في أغسطس الماضي، وجود فاطمة سامورا أمر يشكل أزمة إذ أصبح الكاف مجبرا على تمرير أي قرارات خاصة تلك المتعلقة بالأمور المالية عليها.

صراع أحمد أحمد مع عمرو فهمي لم ينته ويبدو أنه لن ينتهي بعد أن أعلن المصري نيته الترشح لرئـاسة الكاف خلفا للملغاشي في الإنتخابات المقبلة عام 2021.

الأزمة الكبرى .. مباراة الترجي و الوداد

سبق خضوع أحمد أحمد للتحقيقات أزمة أكبر سببت صداع للكاف استمر لمدة ثلاثة أشهر وهى أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي وتعطل تقنية الفيديو VAR أثناء المباراة بعد مطالبة لاعبي الوداد بإحتساب هدف صحيح سجله وليد الكرتي بعد إلغاءه من الحكم الجامبي بكاري جساما لتبدأ احتاجات من لاعبي ومسئولي الوداد الذين قرروا الإنسحاب من المباراة ليقرر الكاف تتويج الترجي باللقب.

بعد المباراة مباشرة فاجئ أحمد أحمد الجميع بتصريحات أن قرار تتويج الترجي جاء بعد تعرضه لكثير من الضغوط من مسئولي الترجي.

والوداد بدأ بإتخاذ الاجراءات القانونية وتقديم الطعون لمنحه اللقب ووصلت القضية للمحمكة الرياضية الدولية حتى جاء يوم 15 سبتمبر لينهي الجدل عندما أقرت لجنة الإستئناف الخاصة بالإتحاد الإفريقي بأن يظل الوضع كما هو عليه و اعتبار الترجي هو بطل إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

أزمة مباراة الزمالك و جينيراسيون فوت

ضمن مباريات دور 32 من دوري أبطال إفريقيا واجه الزمالك فريق جينيراسيون فوت وانتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق السنغالي بهدفين لهدف، الأزمة كانت في مباراة العودة حينما طالب الزمالك قبل المباراة بـ 5 أيام نقل المباراة من ملعب بتروسبورت لملعب برج العرب وبالفعل صدر خطاب من الكاف قبل المباراة بساعات بالموافقه على نقل اللقاء، رفض النادي السنغالي قرار الكاف مستندا للائحة التي تقول أن يحدد تاريخ وملعب المباراة قبل موعدها بـ 10 أيام.

حضر الزمالك للملعب في الموعد ولم يحضر جينيراسيون فوت ليقرر الحكم إلغاء المباراة وتأهل الزمالك لكن سريعا ما صدر خطاب أخر من الكاف يفيد بأنه سيتم النظر مجددا في أمر المباراة.

قررت اللجنة التنفيذية للكاف بعد ذلك بأيام إعادة المباراة في يوم 24 أكتوبر بالقاهرة بعد شد وجذب بين تأهل الزمالك أو تأهل جينيراسيون فوت، و في مباراة العودة نجح الزمالك في تحقيق الفوز بهدف نظيف ليتأهل لدور المجموعات.

فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير

في الثامن من نوفمبر أعلن الاتحاد الإفريقي فسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية المختصة بتسويق مباريات الكاف بسبب حكم صدر من المحاكم المصرية و من لجنة المنافسة في شرق وجنوب إفريقيا بوجود خرق لقواعد المنافسة قامت به الشركة الفرنسية، توابع قرار الكاف بدأت بقرار شبكة سوبر سبورت الجنوب إفريقية عدم إذاعتها لأي مباراة للكاف بسبب عدم احترامه للعقد الموقع مع شركة لاجاردير.

قدمت الشركة طعن على القرار لدى غرفة التجارة الدولية وقد أعلن الكاف منذ أيام قليلة رفض غرفة التجارة الدولية للطعن المقدم من الشركة و تأييد قرار فسخ التعاقد.

مصر تختم العام بإبهار جديد للقارة

استضافت مصر كأس أمم إفريقيا لللاعبين دون 23 عاما وسط نجاح كبير في استضافة البطولة على غرار ما حدث في استضافة كأس أمم إفريقيا للكبار، ورغم أنها كانت بطولة للشباب إلا أن الجماهير المصرية قدمت شكلا خاصا للتشجيع في البطولة فأصبح لأول مرة يحضر أكثر من 70 ألف مشجع لمباريات لمنتخبات شباب.

وعكس إخفاق المنتخب الأول، نجح المنتخب الأولمبي في تحقيق إنجاز كبير بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 للمرة 12 في تاريخ مصر كذلك الفوز باللقب على حساب كوت ديفوار بهدفين لهدف في بطولة شهدت تألق كبير لصغار الفراعنة بقيادة المدرب شوقي غريب.

بجانب نجاح المنتخب الأولمبي في البطولة، نجح الزمالك في تحقيق لقب كأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ النادي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل في مجموع المباراتين1-1.

اقرأ أيضا

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الإنتاج

عبد الحفيظ يفجر مفاجأة بشأن عمار حمدي

الكشف عن حديث فايلر بين شوطي مباراة الاتحاد

رفعت: الحكم سبب هزيمتنا ضد الأهلي

فايلر: الدوري المصري ليس ضعيفا