تشكيل الزمالك المتوقع - مفاضلة بين زيزو وأوناجم لمواجهة الإنتاج الحربي

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 10:32

كتب : FilGoal

شريف رضا - محمد أوناجم - الزمالك - سموحة

يفاضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون بين الدفع بمحمد أوناجم أو أحمد سيد "زيزو" في التشكيل الأساسي لمواجهة الإنتاج الحربي.

ويلعب الزمالك أمام الإنتاج الحربي في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يستمر محمد أبو جبل في حراسة مرمى الفريق بينما يجلس محمد عواد على دكة البدلاء.

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ومتوقع أن يلعب الزمالك المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو "محمد أوناجم".

الهجوم: مصطفى محمد

ويقع الزمالك في المركز الرابع برصيد 14 نقطة من ثماني مباريات، بينما الإنتاج الحربي يحل سادسا بنفس الرصيد ولكن من تسع مباريات.

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