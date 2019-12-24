تشكيل الزمالك المتوقع - مفاضلة بين زيزو وأوناجم لمواجهة الإنتاج الحربي

يفاضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون بين الدفع بمحمد أوناجم أو أحمد سيد "زيزو" في التشكيل الأساسي لمواجهة الإنتاج الحربي.

ويلعب الزمالك أمام الإنتاج الحربي في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يستمر محمد أبو جبل في حراسة مرمى الفريق بينما يجلس محمد عواد على دكة البدلاء.

ومتوقع أن يلعب الزمالك المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو "محمد أوناجم".

الهجوم: مصطفى محمد

ويقع الزمالك في المركز الرابع برصيد 14 نقطة من ثماني مباريات، بينما الإنتاج الحربي يحل سادسا بنفس الرصيد ولكن من تسع مباريات.

اقرأ أيضا:

أيمن أشرف يغيب عن مواجهة الأهلي والمقاصة

النسر يوزع هدايا نهاية العام.. الأهلي يضرب الاتحاد برباعية

الشيخ: لا أحتاج لفعل أي شيء للرد على أحد

خبر في الجول - لجنة التخطيط تعقد اجتماعا هاما بعد مواجهة بلاتينوم

قرار من المقاصة بشأن ميدو