خاص رفعت لـ في الجول: الحكم سبب هزيمتنا أمام الأهلي.. والمباراة لم تكن أولوية

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 23:38

كتب : بسام أبو بكر

أحمد رفعت - الاتحاد السكندري

أرجع أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري هزيمة فريقه أمام الأهلي إلى أداء طاقم التحكيم.

الاتحاد السكندري خسر 0-4 أمام الأهلي على استاد القاهرة الدولي بالجولة العاشرة من الدوري المصري.

وصرّح رفعت لـ FilGoal.com: "الاتحاد قدم شوطا أول متميزا وسيطر على مجريات الأمور".

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وأضاف: "سجلت هدفا ألغي دون سبب".

وشدد: "الحكم سبب خروج المباراة بهذه النتيجة، هدف أفشة جاء من تسلل، ولمسة اليد في ركلة الجزاء لم تكن متعمدة".

وأوضح أن فريق الاتحاد أعطى أولويته لمواجهة الإسماعيلي في ربع نهائي البطولة العربية يوم السبت: "لم نضع مواجهة الأهلي في حساباتنا بشكل كبير بسبب أهمية مباراة الإسماعيلي المقبلة ".

وأتم: "تغييري حدث بغرض إراحتي قبل مباراة الإسماعيلي المهمة، وللأمر نفسه بدأ خالد قمر المباراة من على دكة البدلاء".

نسر الأهلي حلق في سماء استاد القاهرة ووزع هدايا نهاية عام 2019 على جماهير القلعة الحمراء.

رباعية دون رد في شباك الاتحاد السكندري استمرت بها انتصارات الأهلي في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي ضمن الجولة العاشرة من المسابقة، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

فوز في آخر مباراة له في الدوري خلال عام 2019 بنتيجة عريضة قدمها الأهلي لجماهيره أمام الاتحاد السكندري.

الأهلي بعدما حقق الفوز الثامن على التوالي رفع رصيده إلى النقطة 24 في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 وتراجع للمركز الثالث.

وبذلك يكون الأهلي فاز منذ انطلاق الدوري على كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود والإسماعيلي وأخيرا الاتحاد السكندري.

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