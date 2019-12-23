مؤتمر فايلر: الدوري المصري ليس ضعيفا.. ولا توجد مشكلة مع أيمن أشرف

رفض ريني فايلر المدير الفني للأهلي وصف الدوري المصري بالضعيف مؤكدا وجود العديد من الفرق القوية به مع التأكيد أنه لا يمكن مقارنته مع دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب انتصار الأهلي اليوم الإثنين على الاتحاد السكندري برباعية دون رد في استاد القاهرة في عاشر جولات الدوري.

وتحدث فايلر عقب المباراة قائلا: "لعبنا جيدا أمام فريق قوي وأنهينا الشوط الأول بطريقة جيدة وتسجيلنا للهدف الأول ثم جاء الهدف الثاني وقتل اللقاء".

وأضاف "الدوري المصري ليس ضعيفا يوجد به العديد من الفرق القوية، لكن في الوقت ذاته لا يمكن مقارنته بدوري أبطال إفريقيا".

وأوضح المدرب السويسري "دوري الأبطال يضم الأندية القوية من كل أنحاء القارة وهذه معلومة لا تحتاج لشرح بل يعرفها الجميع بأن دوري الأبطال مستواه أعلى من الدوري".

وبسؤاله عن أيمن أشرف وإيقافه عن لقاء مصر المقاصة بعد حصوله على ثلاث إنذارات علق ضاحكا "أيمن لاعب جيدا جدا والكرة تعتمد اليوم على الجانب البدني بشكل كبير لذا من الطبيعي أن يحصل المدافع على الكثير من الإنذارات".

وشدد "أنا سعيد بأيمن ولا توجد مشكلة معه".

أما عن تبديلاته الهجومية بإشراك وليد أزارو ووليد سليمان في الشوط الثاني رغم التقدم بهدفين قال: "دائما أنظر للمباراة التي ألعبها ولا أنظر للمستقبل".

وأضاف "التبديلات تأتي بعد رؤيتي لشيء ما لم يعجبني أو طريقة لعب لم يتم تنفيذها جيدا لذا أدفع بلاعب ينفذ الحلول التي أريدها ولا أستطيع الشرح أكثر من ذلك، لكن أشاهد اللقاء وأكون صورة كاملة في ذهني ثم أتخذ قراري".

وشدد المدرب السويسري "كل اللاعبين لدي يجب أن يقدموا أفضل ما لديهم في المران وفي المباريات كي يشارك ولا يوجد لدي لاعب أساسي أو بديل الكل عنده فرصة لخوض المباريات".

وأكمل "اليوم أنا سعيد بالفوز وغدا راحة للاعبين وهو إجراء طبيعي عقب امباريات ولا أفكر في المستقبل أفكر بداية من الغد في اللقاء المقبل فقط".

وبسؤاله عن رأيه في الاستبدال رفض فايلر الإجابة وبرر "هذا ليس شأن خاص بي أنا مدرب أركز في فريقي فقط، لو جاوبت هناك 60 مليون شخص وصحفيين لديهم آراء مختلفة لذا لا أفضل الإجابة".

واعتذر فايلر عن حضوره متأخرا للمؤتمر الصحفي وقال: "هذا ليس عن عمد لكن بعد نهاية المباريات يكون هناك الكثير من الأشياء التي علي القيام بها في غرفة خلع الملابس".

وفاز الأهلي في كل مبارياته الثمانية التي خاضها في الدوري ليتصدر المسابقة بـ24 نقطة.

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