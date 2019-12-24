عبد الحفيظ يكشف حديث فايلر مع اللاعبين بعد الشوط الأول ضد الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 10:15

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - فايلر

انتقد ريني فايلر المدير الفني للأهلي أداء لاعبي فريقه في أول 45 دقيقة ضد الاتحاد السكندري، رغم نهاية الشوط بتقدم الأحمر بهدف أحمد الشيخ.

انتصار ثامن على التوالي في انطلاقة الدوري حققه الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية دون رد ضمن الجولة العاشرة من المسابقة، ولكن بحسب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، السويسري لم يكن راضيا عن أداء لاعبيه.

وقال عبد الحفيظ لإذاعة أون سبورت: "فايلر قال للاعبين إن الأداء لم يكن على المستوى في الشوط الأول رغم تسجيل الفريق لهدف في نهايته".

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وأضاف "فايلر نبه اللاعبين أنهم يواجهون فريقا كبيرا، وأن عليهم تحسين الأداء في الشوط الثاني".

وأكد "فايلر حفز اللاعبين، وهو ما ظهر في الشوط الثاني".

الأهلي بعدما حقق الفوز الثامن على التوالي رفع رصيده إلى النقطة 24 في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 وتراجع للمركز الثالث.

وبذلك يكون الأهلي فاز منذ انطلاق الدوري على كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود والإسماعيلي وأخيرا الاتحاد السكندري.

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