لامبارد ردا على مورينيو: التشكيك في ذمة روديجر أمر محبط.. سأدافع عنه دوما

دافع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي عن لاعبه أنطونيو روديجر ردا على تصريحات جوزيه مورينيو مدرب توتنام الذي سخر من المدافع الدولي الألماني عقب مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وصرح لامبارد للصحفيين قائلا: "بالنسبة لأنطونيو روديجر، في تلك الواقعة وحينما اضطر لكتابة ما كتبه بعد المباراة حول شيء نعلم جميعا أنه أمر جلل، وهو العنصرية، أعتقد أن التشكيك في ذمته أمر محبط للغاية بكل تأكيد".

وأضاف "على مستوى العالم وبكل تأكيد ما سمعته من المعلق وردود الأفعال بعد المباراة كان حول سون والبطاقة الحمراء".

وواصل "لم يكن الأمر خطيرا لكن كان متعمدا ويتطلب بطاقة حمراء هذه الأيام، كان الأمر واضحا وتلك هي الحالة، لا يمكنني أن أشكك في توني روديجر في هذه الحالة".

وأتم "لذا سأدافع عنه دائما".

دربي لندني مشتعل شهد هتافات عنصرية ضد أنطونيو روديجر وبطاقة حمراء بعد كرة مشتركة بين الدولي الألماني وسون هيونج مين طُر على إثرها الأخير، وانتهى اللقاء بفوز الزرق بنتيجة 2-0.

لم يتوقف الأمر عند المباراة، أدان روديجر العنصرية التي تعرض لها عقب المباراة عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي، فيما سخر منه مورينيو بعد طرد سون.

مورينيو قال: "أتمنى شفاء روديجر العاجل من ضلوعه التي كسرت بعد تدخل سون".

وواصل "آمل أن يظل الدوري الإنجيلزي كما هو وأعتقد أن التركيز يجب أن يكون على روديجر وليس سون، لا أتحدث عن العنصرية، هذا شيء مختلف، أتحدث عن الواقعة بين اللاعبين والبطاقة الحمراء".

وتابع المدرب البرتغالي: "في الدوري الإنجليزي أحب أنه لا توجد مساحة لما فعله روديجر، قف والعب كرجل، هذا هو الدوري الإنجليزي".

تشيلسي يستعد لمواجهة ساوثامبتون في جولة البوكسينج داي، يوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يواجه توتنام نظيره بيرنلي في نفس اليوم.

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