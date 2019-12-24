قائد بلاتنيوم قبل مواجهة الأهلي: لا وقت للاحتفال بأعياد الميلاد

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 12:37

كتب : FilGoal

بلاتينيوم

حث بيتروس مهاري قائد بلاتينيوم زملائه على بذل مزيد من الجهد قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

بلاتينيوم بطل زيمبابوي يحل ضيفا على الأهلي في استاد السلام يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وصرّح مهاري عن هذه المواجهة التي تأتي بعد أيام قليلة من عيد الميلاد: "ليس هناك وقت للاحتفال بأعياد الميلاد، بل علينا الآن العمل بجدية".

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وأضاف حارس المرمى البالغ 30 عاما: "لا نزال في طور التطور، ولذا يجب على الناس أن تعطينا وقتنا لاكتساب الخبرة الكافية لهذا المستوى".

وأكمل في حديثه لصحيفة "صنداي ميل" المحلية: "بالنظر إلى مستوانا فإننا نتطور تدريجيا، المشاركة في دور المجموعات إنجاز في حد ذاته".

وأتم: "كل فريق يحلم بلعب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن هذا يأتي بعد سنوات من التنافس".

وتلقى بلاتينيوم هزيمتين أمام الهلال السوداني، والنجم الساحلي التونسي في أول جولتين من دور المجموعات.

لكنه محليا أنهى الدوري في المركز الأول للموسم الثالث على التوالي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، بهزيمته 0-1 أمام النجم الساحلي، وفوزه 2-1 على الهلال.

اختر تشكيل الأهلي المثالي لمواجهة بلاتينيوم

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