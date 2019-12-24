فايلر يستغل فترة الراحة بمشاهدة مباريات بلاتينوم.. وتقرير عن حالة اللاعبين المصابين

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 11:58

كتب : حسام نور الدين

ريني فايلر - الأهلي

أجرى الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر المدير الفني للفريق تعديلا على برنامجه التدريبي بعد الفوز برباعية دون رد أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة اليوم الثلاثاء على أن يتم استئناف التدريبات غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة بلاتينوم الزيمبابوي يوم السبت المقبل.

ويستضيف الأهلي فريق بلاتينوم على ملعب السلام يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة

عبد الحفيظ: الأهلي يقدم كرة عالمية مع فايلر.. ومباراة بلاتينيوم مهمة لتحسين مركزنا عبد الحفيظ يكشف حديث فايلر مع اللاعبين بعد الشوط الأول ضد الاتحاد السكندري فايلر يحقق مع الأهلي رقما يتكرر لخامس مرة في تاريخ الدوري مؤتمر فايلر: الدوري المصري ليس ضعيفا.. ولا توجد مشكلة مع أيمن أشرف

ويستغل فايلر فترة الراحة بالتحضير لمواجهة بلاتينوم بمشاهدة مباريات بطل زيمبابوي لدراسته بشكل جيد والوقوف على نقاط القوة والضعف.

ومن المقرر أن يشاهد الجهاز الفني ملخصا لعدد من مباريات الفريق الزيمبابوي لتحديد طريقة اللعب الأفضل في مباراة السبت.

ويتسلم فايلر تقريرا طبيا من خالد محمود طبيب الفريق عن حالة اللاعبين المصابين في إطار متابعة المدير الفني وحرصه على معرفة مستجدات البرنامج العلاجي والتأهيلي.

ومن المنتظر أن يشارك ياسر إبراهيم ورامي ربيعة مدافعي الفريق بصورة طبيعية في تدريبات غد الأربعاء.

ويجهز توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق برنامجا بدنيا خاصا للاعبين للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وينفرد الأهلي بصدارة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة من 8 مباريات.

اقرأ أيضا

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الإنتاج

عبد الحفيظ يفجر مفاجأة بشأن عمار حمدي

الكشف عن حديث فايلر بين شوطي مباراة الاتحاد

رفعت: الحكم سبب هزيمتنا ضد الأهلي

فايلر: الدوري المصري ليس ضعيفا

الأهلي الدوري المصري إفريقيا بلاتينوم فايلر

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل الزمالك - أبو جبل يحرس المرمى.. وعودة زيزو أمام الإنتاج 2 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - ماندزوكيتش إلى الدحيل القطري 18 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة: مصر لم تحصل على مستحقاتها من كأس الأمم 32 دقيقة | مصر
رسميا – "عوقب لخمس مرات".. الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف توتنام على طرد سون 39 دقيقة | أوروبا
عبد الحفيظ يوجه تحذيرا للاعبي الأهلي 55 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: وصلنا لخطوات متقدمة نحو الصفقة الشتوية الثانية 58 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 4 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر

قد ينال إعجابك