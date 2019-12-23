مبابي: لم أصدق ما فعله ميسي معي الموسم الماضي.. ديمبيلي أخبرني أنه متعمد

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 18:18

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ليونيل ميسي

تعجّب كيليان مبابي من قدرات ليونيل ميسي التهديفية الخارقة التي لمسته شخصيا في منافستهما على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

باريس سان جيرمان
برشلونة

مبابي حل ثانيا في صراع الحذاء الذهبي بالموسم الماضي، خلف ليو ميسي.

وعن ذلك تحدث مبابي في حواره مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "في نهاية الموسم الماضي، وبدلا من انتظار نهاية الموسم في هدوء، بدأت في استخراج أفضل ما لدي، لأني أدركت أنني قد أفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي".

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وأضاف: "لكن الشخص الذي كان ينافسي... هو ميسي!".

وأكمل: "حدث أن أسجل هدفين في أحد الأسابيع، لأجد ميسي قد سجل 3 أهداف بعدها. ثم أسجل 3 أهداف في الأسبوع التالي، لأجد قد سجل 4 أهداف!".

وأوضح: "كان الأمر جنونيا لدرجة أنني تحدثت مع عثمان (ديمبيلي) عن هذا الأمر، سألته إن كان ميسي يفعل ذلك متعمدا، فأجابني: بالطبع، هو يراقبك".

وأتم: "عندها تملكني شعور جيد يراقبني، إنه بمثابة الإطراء".

وفتح النجم الشاب صاحب الـ 21 عاما الباب أمام مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بالصيف المقبل.

وصرح مبابي: "أريد المشاركة في الأولمبياد بالطبع، ولكن إن رفض النادي مشاركتي فلن أشارك. سأتحدث قريبا إلى ليوناردو (المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان)، ويجب ألا يؤثر ذلك على مشاركتي في يورو 2020، لقد أخبرت ديديه ديشامب أنني سأكون معه".

وسجل مبابي 18 هدفا في 19 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

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