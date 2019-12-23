خاص سلة - خبر في الجول.. حل أزمة محترف الزمالك واللاعب جاهز لمواجهة الأهلي

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 17:27

كتب : FilGoal

إيرفينج والكر محترف الزمالك - تصوير / رنا محمد

انتهت أزمة إيرفينج والكر المحترف الأمريكي في فريق سلة الزمالك مع النادي بعد الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وغاب إيرفينج عن المشاركة في تدريبات الزمالك الفترة الماضية كما رفض خوض لقاء الفريق أمام سموحة في افتتاح دوري سوبر المحترفين الذي يحمل الزمالك لقبه.

وطالب إيرفينج بالحصول على مستحقاته المتأخرة البالغة 45 ألف دولار أو توفير تذكرة طيران للعودة إلى بلاده مجددا. (تفاصيل من هنا)

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وعلم FilGoal.com أن اللاعب اجتمع مع مسؤولي النادي مساء أمس الأحد لحل أزمته.

وحصل اللاعب على مستحقاته المالية المتأخرة وعاد للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي اليوم الاثنين.

وكان إيرفينج قد حصل على 5 آلاف مقدم من أصل (30 ألف دولار) راتبه الشهري، بعد ذلك حصل على 10 آلاف آخرين.

وبذلك بات إيرفينج جاهزا لخوض مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي في السادسة من مساء غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي، وتم تعديل الموعد إلى السادسة بدلا من الثامنة لأسباب أمنية.

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