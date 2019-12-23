حصاد في الجول 2019 – 16 نجما يتنافسون على صوتك في معركة أفضل لاعب وسط

بين قادة استعادة الأهلي لرونقه، ومن ألهموا انتصار الزمالك القاري، ونجوم منافسة بيراميدز على الدوري، يتنافس 16 نجما على صوتك في حصاد FilGoal.com لعام 2019، فئة لاعبي الوسط.

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فماذا فعل كل لاعب منهم؟

إسلام عيسى

مسيرة من التألق في النصف الثاني من الموسم الماضي ساهم فيها بـ7 أهداف قاد بهم المصري للعودة لمصاف الكبار بعد بداية موسم مخيبة.

في الموسم الجاري وبعد انتقاله إلى بيراميدز، سجل عيسى هدفا وصنع 5 في مسيرة متذبذبة للفريق في الدوري.

محمد مجدي "أفشة"

بدأ أفشة عامه الميلادي رفقة بيراميدز، حيث بدأه جيدا قبل أن يتوارى ظله لصالح عبد الله السعيد.

ولكن في النصف الثاني، انفجر أفشة مع انتقاله للأهلي وصار أحد أهم رجال ريني فايلر مسجلا هدفا وصانعا لـ5 في مركز جديد اختاره السويسري له.

حسين الشحات

صفقة جدلية كلفت الأهلي ما يقارب الـ80 مليون جنيه، حقق الشحات حلمه القديم بالانتقال إلى الأهلي وساهم في حصد الفريق للقب الدوري العام الماضي بعد أن انضم له في يناير.

حتى الآن مع الأهلي شارك الشحات في 37 مباراة، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 7 أهداف.

حمدي فتحي

في ظل سوق انتقالات شتوي متخم للأهلي، انضم حمدي فتحي من إنبي. اسم لم يكن محوريا في هذا السوق في ظل انضمام أمثال حسين الشحات ورمضان صبحي ومحمد محمود.

لكن فتحي أثبت أنه صار أحد أهم لاعبي الأهلي قبل إصابته مع المنتخب إصابة قد تغيبه حتى نهاية الموسم.

فتحي شارك في 20 مباراة مع الأهلي سجل فيهم 3 أهداف، وكان من اللاعبين الذين اتفق عليهم مارتين لاسارتي وريني فايلر، وحسام البدري الذي منحه مباراتين مع المنتخب سجل فيهم هدفين.

نبيل عماد "دونجا"

النصف الأول من العام كان رائعا لنبيل عماد "دونجا" قائد كتيبة وسط بيراميدز في الموسم الماضي.

مسمار خط الوسط الذي حٌسد عليه بيراميدز في الموسم الماضي، حجز مكانا في قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا ومازال محافظا على مركزه الأساسي في فريقه.

رمضان صبحي

في هيئة المنقذ، عاد رمضان صبحي من هدرسفيلد إلى الأهلي في صفقة إعارة مستمرة حتى نهاية الموسم الجاري.

رفقة زملائه، كان لرمضان دور محوري في حصول الأهلي على لقب الدوري.

لكن إنجاز رمضان الأكبر بكل تأكيد كان قيادة المنتخب الأولمبي للفوز بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والتأهل للأولمبياد.

صاحب الـ22 عاما طور فاعليته على المرمى وسجل 5 أهداف للأهلي هذا الموسم، مسجلا أكبر حصيلة تهديفية له بالقميص الأحمر.

أحمد سيد "زيزو"

زيزو صار أحد الوجوه الأيقونية لاستعادة الزمالك لأمجاده القارية.

صاحب ركلة الجزاء الأخيرة في مباراة نهضة بركان انضم للزمالك في يناير الماضي، وسجل 3 أهداف وصنع 4 معظمهم في الموسم الجاري الذي وصل فيه صاحب الـ23 عاما لقمة مستواه وحصل على استدعاء دولي من حسام البدري.

سعيدو سيمبوري

بعيدا عن الأضواء، كان للبوركينابي دورا محوريا في صعود المصري من غياهب مراكز الهبوط في الموسم الماضي، للتأهل للكونفدرالية.

اللاعب الذي يستعمله إيهاب جلال في كل المراكز بعد انضمامه له في يناير الماضي من الداخلية، سجل 7 أهداف وصنع 5 أهداف ونال استدعاء دوليا لمنتخب بوركينا فاسو للمرة الأولى.

طارق حامد

طارق حامد ليس مرشحا ليكون أفضل لاعب وسط في مصر فقط، بل أحد أفضل لاعبي القارة بحسب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

حامد لا يحتاج لأرقام لشرح عامه الرائع، الذي قدم فيه ملحمة في الكونفدرالية وكذلك ساهم كثيرا في فوز الزمالك بكأس مصر.

حافظ حامد على مكانه الأساسي في المنتخب مع تغير المدربين، وكذلك في الزمالك.

عبد الله السعيد

بدأ السعيد عامه الميلادي بأكثر الأشكال إثارة.

عودة إلى بيراميدز صباح مباراته مع الأهلي في ظل خلافات عديدة بين الناديين كان السعيد نفسه في قلبها، ليقد الفريق للفوز بالمباراة.

على مشارف نادي الـ100 يقف السعيد صاحب الـ34 عاما، الذي لعب 34 مباراة بقميص بيراميدز في 2019 سجل فيهم 14 هدفا وصنع 13 ويظل نجما فوق العادة وأحد أعضاء المنتخب الوطني.

فرجاني ساسي

"الفر" كما يحلو لمشجعي الزمالك تسميته، بدأ عامه بشكل رائع مع الزمالك وساهم في فوز الفريق بكأس الكونفدرالية وكأس مصر، حيث سجل في العام الحالي 7 أهداف وصنع 5.

التونسي حقق مسيرة رائعة فور العودة من الإصابة مع منتخب تونس حيث وصل معه إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، ويظل أحد أهم أعمدة الزمالك.

محمد فاروق

كان فاروق من ضمن أحد أهم عناصر منافسة بيراميدز على الدوري في الموسم الماضي.

أقنع لاعب المقاولون العرب السابق كل المدربين الذين تناوبوا على وظيفة بيراميدز، وكافأهم بتسجيل 10 أهداف وصناعة 5 في العام الميلادي الذي يقارب نهايته.

محمد هلال

رفقة زميله محمد عبد العاطي، امتلك محمد هلال زمام الأمور في عصر تاكيس جونياس في وادي دجلة.

الثنائي يشكل أساس خطة اليوناني التي قادت دجلة للمركز العاشر في الموسم الماضي، وسجل الموسم الماضي 6 أهداف منهم 4 في آخر 4 مباريات حصدوا 5 نقاط هامة لدجلة في صراعه لعدم الهبوط.

وليد سليمان

كعادته ورغم انضمام عديد النجوم، مازال للمخضرم رونقه مع الأهلي.

بعمر الـ35، ساهم سليمان بـ6 أهداف مع الأهلي، ومازال حلا سحريا لأصحاب القميص الأحمر في الكثير من المواجهات الصعبة.

إريك تراوري

منذ انضمامه إلى بيراميدز مطلع العام، سجل 16 هدفا في 33 مباراة.

إحصائية رائعة للاعب أسوان ومصر للمقاصة السابق، الذي صار أحد رموز تشكيل بيراميدز الحالي ومصدر خطورته الدائم.

عمرو السولية

عنصر ثابت مع مارتين لاسارتي وريني فايلر، وضمن أحد أفضل لاعبي الأهلي الموسم الماضي في حصد الفريق للقب الدوري.

مازال السولية حاضرا دائما في خطط فايلر مهما تغيرت الأسماء حوله، وهو أحد أكثر الأسماء مشاركة مع الأهلي هذا العام بـ37 مباراة.

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