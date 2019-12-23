أحمد أحمد: عودة أمم إفريقيا إلى يناير الأفضل.. القرار النهائي في الاجتماع المقبل

يرى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن عودة أمم إفريقيا إلى شهر يناير مرة أخرى هو الأفضل بداية من بطولة 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

لكن لم يجزم رئيس كاف باتخاذ القرار النهائي إلا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية القادم للاتحاد الإفريقي.

وقال أحمد في تصريحات لموقع "إن سايد وورلد فوتبول": "سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن توقيت كأس الأمم الإفريقية 2021 خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل".

وتابع رئيس الاتحاد الإفريقي "وفقا للجدول المعلن ستنطلق بطولة أمم إفريقيا بعد 5 أيام من مونديال الأندية الجديد المقرر له في الفترة من 17 يونيو إلى 4 يوليو 2021".

وعما إذا كانت العودة إلى يناير / فبراير هي الأفضل شدد أحمد أحمد "بالنسبة لي هذا هو الحال الأفضل".

وأوضح "يضمن ذلك الابتعاد عن التضارب مع كأس العالم للأندية بنظامها الجديد مما يسمح للاعبين الأساسيين المشاركة بصورة طبيعية دون تلاحم للموسمين".

وكشف رئيس كاف "بسبب الظروف المناخية في القارة، لا أعرف لماذا نسيت وسائل الإعلام أن هذا قد تمت مناقشته بالتفصيل في اجتماع عام 2017 الذي عقدناه في المغرب".

وأتم تصريحاته "من وجهة نظري، لا يمكن بسبب الظروف المناخية في الكاميرون، تنظيم امم إفريقيا في الصيف، هذا أمر واضح".

اقرأ أيضا

قائمة الزمالك ضد الإنتاج الحربي

تحديد عدد جمهور الأهلي ضد بلاتينوم

كارتيرون يهنئ طارق حامد

شاهد الحلقة الجديدة من أخطر دوري في العالم

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الاتحاد السكندري