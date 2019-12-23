بيان رسمي – المقاصة يحذر اتحاد الكرة: نخشى تأثر الحكام بهذه الحملات

أصدر مصر للمقاصة بيانا رسميا، أبدى فيه استيائه مما يصفه بـ"الحملات ضد الحكام"، محذرا اتحاد الكرة من هذا الأمر.

المقاصة أصدر بيانا على لسان مدير الكرة في النادي وليد هويدي الذي قال إنه يبدي استيائه من "الانتقادات التي تعرض لها مساعد حكم مباراة المقاصة وطنطا الاخيرة بالدوري. الحملات المطالبة بإيقاف مساعد الحكم مبالغ فيها، ومن شأنها التأثير بطريقة سلبية علي فريق المقاصة، والتقليل من شأنه".

واوضح هويدي "الحملات ضد مساعد حكم مباراة طنطا قد تمثل ضغطا على الحكام للانتقام من المقاصة واحتساب أي اخطاء ضده لتهدئة الرأي العام. المقاصة أكثر فريق تضرر من الاخطاء التحكيمية، وخرج من بطولة كأس مصر بسبب أخطاء تحكيمية واضحة، وفقد المقاصة أكثر من 5 نقاط هذا الموسم بسبب الأخطاء التحكيمية".

وقال هويدي "سبق وأن تقدمنا بشكاوي لاتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها المقاصة بعد خروجنا من الكأس، وبعد مباراة الزمالك في الدوري، ولم يتم معاقبة او إيقاف الحكمين محمد معروف ومحمد عادل رغم أن الاستديوهات التحليلية اعترفت بالأخطاء التحكيمية التي ظلمت المقاصة، ولم يتم إيقاف مساعد حكم مباراة طنطا الأخيرة رغم الحملات التحريضية".

وأضاف هويدي "لا أتهم الحكام بالظلم، ولا أسيء للتحكيم المصري، ولكن أخشى تأثر بعض الحكام بهذه الحملات مما يسبب ظلما تحكيميا جديدا للمقاصة، وأطالب اتحاد الكرة ولجنة الحكام باختيار أفضل الحكام لمباريات المقاصة ورقابة المباريات بشدة لضمان تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص لكل الفرق".

وفي وقت سابق، انتقد فايز عريبي رئيس نادي طنطا ممدوح مصطفى الحكم المساعد في مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة.

طنطا تعادل أمام مضيفه مصر للمقاصة 1-1 على استاد السلام في الجولة التاسعة للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وشهدت المباراة لقطة تحكيمية جدلية عندما احتسب حكم الساحة أحمد العدوي ركلة جزاء أدرك عبر المقاصة التعادل في الدقيقة 81 بعد أن أشار عليه مساعده بوجود مخالفة أثبتت الإعادة التلفزيونية عدم وجودها.

وصرّح عريبي لـ FilGoal.com بعد اللقاء: "الخطأ يتحمله حكم المباراة، فقد شاهد اللعبة واستأنف اللعب ولم يحتسب شيئا".

وأضاف رئيس طنطا: "حكم الراية هو من احتسب ركلة الجزاء وكان سعيدا باحتسابه الركلة كأنه أحد لاعبي مصر للمقاصة، كان سعيدا للغاية".

وشدد: "توجب على الحكم ألا يحتسبها".

وأتم: "الجميع شاهد اللقطة، ليس بيدنا شيء نفعله، حسبي الله ونعم الوكيل".

وتعرض ممدوح مصطفى لاعتراضات شديدة من لاعبي طنطا وجهازهم الفني، أدت إلى إشهاره البطاقة الحمراء في وجه أيمن المزين مدرب الفريق.

وارتفع رصيد طنطا إلى 9 نقاط في المركز 11 بالدوري المصري.

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