تعادل جدلي بين المقاصة وطنطا.. الاتحاد يفرض سطوته ضد نادي مصر قبل صدام الأهلي

واصل الاتحاد السكندري انطلاقته الرائعة في الدوري المصري ووجه رسالة إلى الأهلي قبل الصدام المنتظر بينهما في المسابقة المحلية يوم الإثنين.

وانتصر زعيم الثغر على نادي مصر بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الأسبوع التاسع، على استاد الأسكندرية، ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم منذ السقوط أمام الزمالك بهدف دون رد في افتتاح المسابقة.

ووصل الفريق السكندري إلى انتصاره السادس في الدوري بالتساوي مع المقاولون العرب كثاني أكثر الفرق تحقيقا للفوز بعد المتصدر الأهلي صاحب الـ7 انتصارات.

نادي مصر فاجئ مضيفه بهدف التقدم في الدقيقة 19 عن طريق محمود رامبو الذي استقبل تمريرة في ظهر الدفاع ليسدد من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

ولكن 6 دقائق فقط مرت قبل أن ينجح أصحاب الأرض في التعادل. خالد قمر ارتقى لركنية برأسه تصدى لها القائم الأيمن لتصطدم بمحمود شبانة لاعب نادي مصر وتسكن الشباك.

ومع الدقيقة 30 استعاد الاتحاد زمام اللقاء مسجلا الهدف الثاني، وهدف الفوز، عن طريق مدافعه محمود الرزق إثر ركلة ركنية استقبلها وحيدا في المرمى مباشرة.

وارتقى رزق بعدد أهدافه 4 أهداف متساويا مع عمرو الحلواني مدافع حرس الحدود كأكثر مدافعي الدوري تسجيلا للأهداف.

الاتحاد رفع رصيده إلى 20 نقطة في وصافة الترتيب، بينما توقف رصيد نادي مصر عند 7 نقاط في المركز الـ15.

نهاية المباراة.. الفوز السادس لزعيم الثغر #في_الدوري ليصل للنقطة 20 في المركز الثاني الاتحاد 2 "خالد قمر، محمود رزق" 🆚 نادي مصر 1 "محمود رامبو" pic.twitter.com/HZjIoQS6IG — FilGoal (@FilGoal) December 20, 2019

وفي لقاء آخر شهدت دقائقه الأخيرة جدل وإثارة كبيرة، ظفر مصر للمقاصة بتعادل صعب مع طنطا بهدف لمثله على استاد السلام.

شوط اللقاء الأول لم يشهد فرصا حقيقيا للتسجيل لينتهي بالتعادل السلبي، قبل أن يباغتنا الشوط الثاني بالإثارة والجدل.

أحفاد السيد البدوي تقدموا مع الدقيقة 50 عن طريق رأسية لمحمد الشاذلي.

ومع الدقيقة 64 أضاف الحسن ضيوف الهدف الثاني قبل أن تلغيه صافرة الحكم بداعي ارتكاب خطأ على المهاجم السنغالي.

وعرفت الدقيقة 78 جدلا كبيرا مع احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء بداعي عرقلة ضيوف لمحمد رمضان، وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي طنطا على الحكم المساعد الذي اعتبرها خطأ ليبلغ حكم الساحة بذلك.

والاعتراضات الكبيرة من جانب أيمن المزين المدير الفني لطنطا أجبرت الحكم أحمد العدوي على إشهار البطاقة الحمراء.

ركلة الجزاء انبرى لها عصام صبحي ليودعها الشباك في الدقيقة 82 رغم ذهاب الحارس إسلام طارق مع الكرة.

التعادل أوصل المقاصة للنقطة الثامنة في المركز الـ12، بينما حقق طنطا نقطته التاسعة في المركز الـ11.

نهاية المباراة.. الفريقان يتقاسمان النقاط بعد تعادل إيجابي طنطا يصل للنقطة التاسعة والمقاصة في المركز 12 برصيد 8 نقاط مصر للمقاصة 1 "عصام صبحي" 🆚 طنطا 1 "محمد الشاذلي"#في_الدوري pic.twitter.com/5f1mco17nJ — FilGoal (@FilGoal) December 20, 2019

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