قائمة الزمالك - عودة الونش واستمرار غياب شيكابالا وجمعة أمام الإنتاج الحربي

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 14:30

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - سموحة

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي والتي شهدت عودة محمود حمدي "الونش" مع استمرار غياب محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة.

محمود حمدي

النادي : الزمالك

الزمالك

وغاب محمود الونش عن مباريات الزمالك منذ إصابته في مواجهة مازيمبي بافتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بينما استمر غياب الثنائي عبد الله جمعة وشيكابالا بسبب الإصابة.

ويلعب الزمالك أمام الإنتاج الحربي في السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

أخبار متعلقة

مران الزمالك - جنش يعود إلى التدريبات الجماعية لأول مرة.. وانتظام الونش كرة سلة - الزمالك ممثل مصر في بطولة إفريقيا.. تعرف على النظام الجديد والمواعيد أبو جبل: تحية لحراس الزمالك الذين يتحملون شائعات مغرضة مرعي: ميتشو أخبر لاعبي الزمالك بأنه مريض قبل لقاء مازيمبي

وجاءت القائمة التي تضم 21 لاعبا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - إسلام جابر - محمود الونش - حازم إمام.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحي.

الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.

على أن يتم استبعاد حارس مرمى بالإضافة إلى 2 من اللاعبين في القائمة النهائية.

طالع أيضا

جنش يتدرب مع زملائه لأول مرة منذ تعرضه للإصابة

أخطر دوري في العالم.. حيرة في اختيار هدف الجولة التاسعة

أبو جبل يرد على الصورة المتداولة في إنستجرام

وائل جمعة يشارك في مباراة أساطير إفريقيا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد

جوارديولا: كيف ألحق بليفربول؟

الزمالك محمود حمدي الونش شيكابالا

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل الأهلي - عودة السولية.. وأجايي مهاجم أمام الاتحاد دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا يقرر استمرار ليونبيرج في أرسنال: أعطاني انطباعا جيدا 11 دقيقة | أوروبا
مبابي: لم أصدق ما فعله ميسي معي الموسم الماضي.. ديمبيلي أخبرني أنه متعمد 12 دقيقة | أوروبا
بيان رسمي – المقاصة يحذر اتحاد الكرة: نخشى تأثر الحكام بهذه الحملات 24 دقيقة | الدوري المصري
هل يعود سامباولي للدوري الإسباني؟ رسميا – إقالة مدرب إسبانيول 42 دقيقة | أوروبا
رسميا - فيريرا مدربا لـ سانتوس البرازيلي 52 دقيقة | أمريكا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 4 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر

قد ينال إعجابك