كارتيرون يهنئ طارق حامد مصرحا: استمر لتثبت للجميع أنك جدير بالترشح لجائزة كاف

هنأ باتريس كارتيرون مدرب الزمالك لاعبه طارق حامد بعد دخول الأخير القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في بطولات أندية إفريقيا لعام 2019.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وأعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي تهنئة الفرنسي لطارق (31 عاما) الذي ينافس يوسف بلايلي (لاعب الترجي التونسي السابق واللاعب الحالي للأهلي السعودي) وأنيس البدري لاعب الترجي.

وقال المدرب الأسبق لوادي دجلة والأهلي لطارق:"الترشح نتاج جهدك مع الفريق خلال الفترة الماضية، عليك بالاستمرار لتثبت للجميع مدى جدارتك بذلك".

ويعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الفائز في حفل تستضيفه الغردقة في 7 يناير المقبل.

وطارق ليس المصري الوحيد المرشح لجائزة من جوائز كاف، زميله في منتخب مصر، محمد صلاح نجم ليفربول، ينافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي في العام الحالي.

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وتوج طارق مع الزمالك بكأس الكونفدرالية بالتفوق على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

وشارك مع النادي في التأهل لدور المجموعات للموسم الحالي من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد طارق، اللاعب الأسبق لطلائع الجيش وسموحة، لقيادة الزمالك أمام مضيفه الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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