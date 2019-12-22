غاب إيرفينج والكر المحترف الأمريكي في فريق كرة السلة للزمالك عن مواجهة سموحة في افتتاح الدور الثاني من بطولة دوري السوبر للمحترفين بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

ورفض والكر خوض المباراة قبل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة وإلا الرحيل عن النادي.

وكان والكر قد انضم إلى الزمالك في نوفمبر الماضي ليحل بدلا من تيريل ستوجلين الذي رحل بسبب خلافات مادية.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب كان من المفترض أن يحصل على راتبه يوم 1 ديسمبر وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ومنح اللاعب نادي الزمالك فرصة أخيرة اليوم الأحد قبل التصعيد والشكوى في السفارة الأمريكية بمصر بالإضافة لرفع قضية للحصول على أمواله المتأخرة.

وكان اللاعب قد وصل إلى مصر يوم 1 نوفمبر وحصل على مقدم تعاقد 5 آلاف دولار من أصل 30 ألف دولار راتبه الشهري.

ومن المفترض أن يحصل على باقي راتبه (25 ألف دولار) قبل يوم 1 ديسمبر بالإضافة لراتب الشهر الجاري، وطالب اللاعب بمستحقاته.

وعلم FilGoal.com أنه وفقا للائحة الدولية فيحق للاعب فسخ تعاقده تلقائيا بعد مرور 3 أسابيع من موعد عدم تقاضيه لراتبه.

وعقب مرور الثلاثة أسابيع رفض والكر الانتظام في التدريبات أو المشاركة في المباراة الأخيرة قبل حل أزمته إما بالحصول على راتبه كاملا ومن ثم العودة للمشاركة في المباريات أو توفير تذكرة طيران لعودته إلى بلاده.

ومنح والكر الزمالك فرصة أخيرة اليوم الأحد وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيقوم بالتصعيد بشكوى النادي في السفارة الأمريكية بمصر لمنح مستحقاته أو توفير تذكرة طيران له للعودة إلى بلاده وبعد ذلك يقاضي النادي.

وماذا لو رحل والكر بعد ستوجلين؟

والكر هو المحترف الثاني للزمالك هذا الموسم بعد رحيل ستوجلين، فهل يحق للنادي الأبيض التعاقد مع محترف آخر حال رحل إيرفينج والكر؟

علم FilGoal.com أن لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة تتيح للزمالك التعاقد مع لاعب آخر طالما كان ذلك قبل الدور ربع النهائي الإقصائي.

وتخوض أندية الدوري المصري الدور ربع النهائي الترتيبي بنظام الذهاب والعودة وينتهي في 8 فبراير المقبل، ويحق للزمالك التدعيم بأي محترف قبل ذلك.

وفي حال فسخ الزمالك تعاقده مع والكر وتعاقد مع محترف ثالث سيسدد رسوما قدرها 200 دولار بالإضافة إلى 10% من تعاقده بحد أدنى 5000 آلاف دولار.

واستهل الزمالك مشوار دفاعه عن لقب دوري السوبر بالفوز على سموحة بنتيجة 80 - 62.

ويخوض الزمالك يوم الثلاثاء المقبل مباريات الجولة الثانية أمام الأهلي على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

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