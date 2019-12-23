مؤتمر أنشيلوتي: تواجد إيفرتون في المسابقات الأوروبية لن يحدث بين ليلة وضحاها

قال كارلو أنشيلوتي مدرب نادي إيفرتون إن فريقه يرغب في المنافسة والمشاركة في المسابقات الأوروبية، مشيرا إلى أن ذلك لن يحدث بين ليلة وضحاها. وذلك في المؤتمر الصحفي يوم الإثنين.

وصرح أنشيلوتي قائلا: "هذا النادي يرغب في التطور أن ينافس، تلك هي الأسباب التي دفعتني لكي أتي إلى هنا".

وأضاف "كل من قابلتهم يوم السبت كانوا رائعين، الرئيس والإدارة والمشجعين، لقد كان يوما جيدا جدا بالنسبة لي".

وواصل "الآن لدي فكرة عن هذا الفريق والتشكيل، وسأبدأ عملي معهم بالكثير من الالتزام، أنا متشوق للغاية، أرغب في تقديم أفضل ما لدي لمساعدة الفريق على التطور ومساندة النادي ليصبح متنافسا وأمنح السعادة للمشجعين".

وأكمل "هدفنا هو المحاولة ولعب كرة قدم أفضل، هؤلاء اللاعبين لديهم ما يكفي من جودة للعب بشكل أفضل".

وتابع "دانكان فيرجسون قام بعمل رائع لأن الفريق أظهر روحا ممتازة، بعد ذلك سنحاول أن نلعب كرة هجومية، المشجعون يرغبون في رؤيتنا نلعب بهذه الطريقة وأريد أن أضع أسلوب لعب جيد للغاية لهذا الفريق".

وأردف "هدفنا على المدى الطويل هو المنافسة".

وأتم "توجد العديد من الأندية الرائعة هنا، لكننا نرغب في أن نكون طموحين، نريد المنافسة والتأهل للمسابقات الأوروبية سيكون أمرا جيدا، يتطلب الأمر وقتا ولن يحدث بين ليلة وضحاها".

ويخوض إيفرتون مباراته الأولى تحت إمرة أنشيلوتي ضد بيرنلي يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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