شاو: الانتصار ضد سيتي وتوتنام لا معنى له بعد نتائجنا الأخيرة

قال لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد إن انتصارات فريقه ضد توتنام ومانشستر سيتي لا معنى لها بسبب تعادله وخسارته في آخر مباراتين. وذلك وفقا لتصريحاته للموقع الرسمي للفريق.

وصرح شاو قائلا: "نحن بحاجة لأن نكون أفضل، نعلم أننا يجب أن نتطور".

وواصل "الانتصارات ضد توتنام ومانشستر سيتي كانت رائعة لكن الآن لا معنى لها مع نتيجة آخر مباراتين، لأننا بحاجة لأن نفوز ضد الأندية المتواجدة خلفنا في جدول الترتيب ونحن لم نفعل ذلك".

وأتم "سنعمل بقوة في التدريبات ونأمل أن نمر بيوم جيد خلال البوكسينج داي".

مانشستر يونايتد فاز ضد توتنام ثم مانشستر سيتي وتعادل بنتيجة 1-1 مع إيفرتون ثم خسر بنتيجة 2-0 من مضيفه واتفورد في الجولة الماضية.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس.

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