زادة يصل إلى زامبيا قبل سفر بعثة الزمالك استعدادا لزيسكو

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 14:39

كتب : أحمد شوقي صلاح

هاني زادة

وصل هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق إلى زامبيا للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل مواجهة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو الزامبي السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووصل زادة إلى مدينة ندولا الزامبية وبصحبته الثنائي أيمن حافظ المنسق العام للفريق ومحمد بدر المدير المالي.

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ويلعب الزمالك مساء غد الثلاثاء أمام الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

وكشف زادة عن إقامة مواجهة الزمالك وزيسكو بملعب ليفي مواناواسا والذي يبعد عن فندق الإقامة بمسافة قليلة.

وأشاد زادة بدور أحمد مصطفى السفير المصري بسبب قيامهم بجهد كبير في الحجز للبعثة بأفضل فنادق العاصمة الثانية ندولا.

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