أنشيلوتي مازحا: إبراهيموفيتش؟ أهلا به في ليفربول.. لكن ليس كلاعب

استبعد كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون أن يضم إلى فريقه زلاتان إبراهيموفيتش النجم السويدي الذي اختتم مشواره مع لوس أنجيليس جالاكسي الأمريكي ولا يرتبط بناد حاليا.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لوس أنجلس جالاكسي إيفرتون

وقال الإيطالي في تصريحات صحفية:"إبراهيموفيتش صديقي، لاعب رائع، دربته. أنهى مشواره في أمريكا. لا أعلم فيما يفكر".

وأضاف "ربما سأتصل به، ربما يريد أن يأتي لمدينة ليفربول ليستمتع".

ثم أتم "لكن ليس ليلعب، ليس ليلعب".

وعندما أشرف أنشيلوتي على فريق نابولي، زعمت تقارير أن إبراهيموفيتش سينضم إلى النادي الإيطالي.

وكتبت أخرى أن اللاعب البالغ عمره 38 عاما قد يعود إلى فريقه السابق ميلان.

وتولى أنشيلوتي قيادة إيفرتون خلفا لدونكان فيرجسون الذي درب الفريق بصفة مؤقتة بعد إقالة ماركو سيلفا.

وأول مباراة للمدرب المخضرم البالغ عمره 60 عاما ستكون ضد ضيفه بيرنلي يوم الخميس في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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