كلوب: نتمنى لاعبا فرنسيا في ليفربول لكن لا نقدر على ثمن كثير منهم

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 13:14

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول - نابولي

لماذا لا يضم النادي المتوج بكأس العالم لاعبا من المنتخب الفائز بكأس العالم، سؤال وُجه إلى يورجن كلوب مدرب ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات لقناة Canal+ الفرنسية:"لا يوجد سبب معين لذلك".

وواصل الألماني "كيليان مبابي يلعب في باريس سان جيرمان. (أنطوان) جريزمان أراد برشلونة بشكل وائح، نعلم مدى قوة هذا الفريق".

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وأتم المدرب الأسبق لبوروسيا دورتموند "نتمنى لاعبا فرنسيا، لكن لا نقدر على ثمن الكثير منهم".

ويستعد ليفربول لمواجهة قوية يوم الخميس حين يحل ضيفا على ليستر سيتي في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول ترتيب البطولة بفارق 10 نقاط عن الوصيف ليستر.

وتوج فريق ريدز بمونديال الأندية في قطر يوم الجمعة بإسقاط فلامنجو البرازيلي بهدف روبرتو فيرمينو.

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