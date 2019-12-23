دي بروين: لن نغير الأسلوب الذي نلعب به منذ 3 سنوات

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 12:59

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - مانشستر سيتي - أرسنال

شدد كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي أن الأسلوب الذي ينتهجه الفريق هو السبيل للتتويج بالألقاب وحتى إن كان النادي خسر نقاطا كثيرة في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقال البلجيكي في تصريحات صحفية:"فقدنا نقاطا لكني أرى ردة فعل الفريق دائما جيدة جدا، الأسلوب الذي نلعب به لم يتغير، ولقد لعبنا كرة قدم طيبة. هذه هي الطريقة للمضي قدما. هذه هي الطريقة التي لعبنا بها على مدار 4 مواسم مع جوسيب جوارديولا ولن تتغير. نعمل بكد ونقدم كرة طيبة، ولو هذه هي الطريقة التي نلعب بها سيستمتع الناس".

وأضاف دي بروين (28 عاما) "فقط نحاول أن نفوز بمباراة تلو آخرى وفي نهاية الموسم سنرى ما سيحدث. لو لم نفز فهذا هو الواقع، لكننا نعمل بكد ونلعب بكل قوة يوميا وهذه هي الطريقة الصحيحة".

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ويصر جوارديولا في الفرق التي يقودها على النهج الهجومي الذي يعتمد على الزيادة العددية بأكبر عدد من اللاعبين ومحاولة حرمان المنافس من الكرة دائما.

وحقق جوارديولا بأسلوبه نجاحا كبيرا في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا وفي الموسم الماضي هيمن على كل الألقاب المحلية مع فريق سيتيزينس.

لكنه تعثر كثيرا في الموسم الحالي، ومع المستوى المذهل لمنافسه المحلي ليفربول، ابتعد الأخير في صدارة الدوري بفارق 11 نقطة عن رفاق دي بروين.

ويحل الفريق ضيفا على ولفرهامبتون يوم الجمعة في الجولة 19 من الدوري.

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