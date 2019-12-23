صحفي سكاي: أتليتكو يقترب من حسم صفقة كافاني

اقترب نادي أتليتكو مدريد من حسم صفقة ضم إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية في يناير المقبل. وذلك وفقا للصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، صحفي "سكاي سبورتس" في نسختها الإيطالية.

وقال تقرير نشره الصحفي عبر موقعه، إن اللاعب صاحب الـ32 عاما اتخذ قراره النهائي بعدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وإنه بداية من الشهر المقبل سيسمح له بالتوقيع على اتفاق مبدئي للرحيل خلال الصيف المقبل مجانا، بعد نهاية عقده.

من تلك النقطة، التقط الصحفي الإيطالي طرف الخيط، وقال إن أتليتكو مدريد يعمل بقوة من أجل تأمين خدمات النجم الأوروجوياني في أسرع وقت خلال الشهر المقبل.

وأشار التقرير إلى أن النادي يحاول قدر الإمكان حسم الصفقة في أسرع وقت لتغطية فترة غياب دييجو كوستا المصاب.

على الرغم من اهتمام الروخيبلانكوس الكبير وسعيه لحسم الصفقة، إلا أن هناك أمرين هامين يعيقان الأمر حاليا، الأول، هو أنه مُجبر على بيع لاعبين من قائمته الحالية، والثاني سبب اقتصادي لأن راتبه كبير ويتخطى الحاجز الذي تم تحديده لكل فريق بواسطة رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".

وحتى الآن لم يتوصل أتليتكو لاتفاق مع باريس سان جيرمان حول ضم اللاعب.

في الجانب الآخر، كافاني حدد وجهته بالانضمام إلى أتليتكو مدريد فقط، وهناك عقد لمدة 3 سنوات جاهز على طاولته، خاصة وأن دييجو سيميوني مدرب أتليتكو لطالما كان يرغب في ضمه طيلة السنوات الماضية ويراه مهاجما مناسبا للغاية لفريقه ليزيد قوته التهديفية.

وارتبط كافاني في الفترة الأخيرة بالانضمام إلى لوس أنجلوس جالاكسي لتعويض رحيل زلاتان إبراهيموفيتش، وكذلك ليدز يونايتد.

ويضع أتليتكو مدريد هدفا كبيرا آخر خلال السوق الشتوية، هو نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد الذي ينتهي عقده في صيف 2020، لكن النادي الإسباني أولويته حاليا كافاني ثم سيتحرك بعد ذلك إلى الصربي.

وانضم كافاني إلى سان جيرمان قادما من نابولي في صيف 2013 بمبلغ 64.5 مليون يورو.

وشارك الدولي الأوروجوياني خلال الموسم الجاري في 11 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف.

كافاني لعب بقميص سان جيرمان في 290 مباراة سجل خلالها 196 هدفا وصنع 40 آخرين.

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