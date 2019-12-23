الأهلي يستأنف تدريباته الثلاثاء دون راحة استعدادا لإفريقيا.. جاهزية ربيعة وياسر

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة ريني فايلر المدير الفني استئناف التدريبات الجماعية غدا الثلاثاء دون راحة استعدادا لمواجهة بلاتينوم في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وفضل فايلر عدم حصول اللاعبين على راحة واستمرار التدريبات بسبب ضيق الوقت مع مواجهة بلاتينوم المقرر لها يوم السبت المقبل.

وحصد الأهلي 3 نقاط في أول جولتين بدوري أبطال إفريقيا بالتساوي مع الهلال السوداني، بينما النجم الساحلي في الصدارة بـ 6 نقاط.

أما في الدوري المصري فالأهلي ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 21 نقطة من 7 مباريات بالعلامة الكاملة.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي جاهزية كل من رامي ربيعة وياسر إبراهيم مدافعي الفريق للمشاركة في المران الجماعي عقب مباراة الاتحاد السكندري.

وكان ربيعة قد اكتفى بالمشاركة في المران البدني أمس الأحد بعدما فضل الجهاز الفني منحه وقتا أكبر للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التي اشتكى منها خلال مباراة الإسماعيلي.

أما ياسر إبراهيم فأنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي خضع له بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال تدريبات الفريق.

وبدأ رمضان صبحي تنفيذ برنامجه العلاجي على هامش مران الغائبين عن مواجهة الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن يحدد خالد محمود طبيب الفريق موعد المرحلة الثانية التي تشتمل على التدريبات التأهيلية بعد تأكد تحسن حالته وحدوث التئام للإصابة.

وتأكد الجهاز الطبي من مدة غياب رمضان صبحي التي تصل إلى 6 أسابيع بسبب تمزق العضلة الخلفية.

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