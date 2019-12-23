سكاي: منافسة مرتقبة بين سيتي وريال مدريد على ماركينيوس

يسعى نادي مانشستر سيتي لاستغلال رغبة ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان بعدم تجديد عقده مع فريقه والتحرك لضمه خلال الفترة المقبلة لتعزيز دفاعه الذي يعاني من الغيابات خلال الموسم الجاري، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن عقد صاحب الـ25 عاما ينتهي عام 2022، واللاعب رفض تجديد عقده مع سان جيرمان.

ولا يعد سيتي الفريق الوحيد المهتم بخدمات الدولي البرازيلي، إذ أن ريال مدريد يتابع عن كثب وضع اللاعب مع فريقه من أجل التحرك لضمه.

ماركينيوس انضم إلى سان جيرمان قادما من روما في صيف 2013 بمبلغ 31.4 مليون يورو.

وشارك ماركينيوس خلال الموسم الجاري في 23 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وحيدا، استقبل فريقه 13 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 14 مباراة.

وتنوعت مشاركات اللاعب البرازيلي مع فريقه الفرنسي ما بين قلب الدفاع ومحور الارتكاز.

طالع أيضا

وائل جمعة يشارك في مباراة أساطير إفريقيا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد

جوارديولا: كيف ألحق بليفربول؟

لاعب المنصورة: الأهلي يريدني في يناير

فالفيردي الجوكر في أبرز ملامح تعادل ريال مدريد وبلباو

عواد يعلق على الصورة المتداولة في إنستجرام