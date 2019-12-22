بيان رسمي: الاتحاد الإنجليزي يدعم روديجير ضد هتافات جماهير توتنام العنصرية

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا رسميا بشأن واقعة تعرض أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي للهتافات العنصرية خلال مباراة توتنام.

وفاز تشيلسي على توتنام بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب الأخير ضمن الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي.

وتعرض سون هيونج مين لاعب توتنام للطرد بعد تدخل مع روديجير مدافع تشيلسي خلال المباراة.

وكشف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي عن هجوم جماهير توتنام على روديجير بشكل عنصري خلال المواجهة.

وفي ذلك الإطار أصدر الاتحاد الإنجليزي بيانا شديد اللهجة لدعم روديجير ورفض ما حدث من جماهير توتنام.

وجاء نص البيان كالآتي:

"في أعقاب الأحداث التي وقعت في مباراة توتنام ضد تشيلسي نشعر بالاشمئزاز والفزع بسبب أن مباراة في الدوري الإنجليزي تلوثت بإساءة معاملة أحد اللاعبين في المدرجات".

"العنصرية ليس لها مكان في كرة القدم أو المجتمع، إنه لأمر محبط للغاية أن يواصل المشجعين الهتافات العنصرية المبتذلة في المدرجات ضد اللاعبين".

"ومن الواضح أن لاعبي كرة القدم هم دائما الطرف المتلقي للعنصرية الصارخة التي تنتشر حاليا في المملكة المتحدة لكنهم ليسوا وحدهم، لأن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يقف بجانب كل لاعب يواجه التمييز وسوف نستمر في القتال نيابة عنهم لمكافحة هذه القضية إلى الأبد".

"كرة القدم هي جزء من المجتمع البريطاني ومع وجود جماهير ضخمة في كل أنحاء العالم لكرة القدم الإنجليزية فإننا نتحمل مسؤولية القيادة من خلال سياسة عدم التسامح مطلقا".

"وإن العنصرية في كرة القدم ليست مجرد أزمة للاعبين من أقليات أخرى، إنها قضية لكل من يحب اللعبة".

"نحتاج الآن إلى تحديد هوية الجناة والتعامل معهم وفقا للقانون، ونعتقد أن الوقت قد حان لكي تتحد جميع هيئات الإدارة لإنهاء هذه الانتهاكات، وندعو إلى تحقيق حكومي في العنصرية داخل كرة القدم".

"يجب أن يعمل الجميع معا بالشراكة مع الشرطة والأندية للإسراع في حل هذه المشكلة".

"وكما هو الحال دائما يقدم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الدعم الكامل إلى أنطونيو روديجير وأي لاعب آخر يعاني من العنصرية في الملاعب ولن نسمح لأي من الجناة بمتابعة المباريات مرة أخرى".

"الآن يجب علينا أكثر من أي وقت مضى أن نتحد ونقف سويا لمواجهة الاعتداء العنصري والقضاء عليه في ملاعبنا وبلادنا".

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