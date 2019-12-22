مورينيو ساخرا: أعتقد أن روديجير يجري الآن فحوصات طبية على أضلاعه المكسورة

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 22:09

كتب : FilGoal

طرد سون

سخر جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام من الطرد الذي تعرض له لاعب فريقه سون هيونج مين، خلال مواجهة تشيلسي.

وخسر توتنام أمام تشيلسي بهدفين دون رد في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 65 تعرض الكوري الجنوبي سون للطرد بعد تدخل قوي مع أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي، وبعد العودة لإعادة بالفيديو.

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وقال مورينيو عقب المباراة: "بالنسبة لي هذه الحالة لا تحتاج لبطاقة حمراء، وإذا ذهبنا إلى غرفة الفيديو وسألنا الحكام هناك عن رأيهم سيجاوب البعض بنعم والبعض الآخر سيقول لا تستحق طرد".

وأضاف "هناك 65 ألف شخص في الملعب شاهدوا الواقعة وكانوا ينظرون إلى الشاشة منتظرين إعلان الحكم عن عقوبة لصالح سون، لكنه تعرض للطرد وهذا هو الـVAR".

مورينيو أكمل "الحكم أخطأ بطرد سون، وكان يجب عليه أن يشهر البطاقة الصفراء في وجه روديجير لأن المخالفة من البداية كانت ضده".

وقال ساخرا "من المؤكد أن روديجير يجري الآن الفحوصات الطبية على أضلاعه المكسورة لأن تدخل سون عليه كان عنيف جدا".

وعن مستوى فريقه في المباراة قال: "كنا نبحث عن هدف أول ولكن بدلا من ذلك تعرض أحد لاعبينا للطرد لتصبح الأمور بالنسبة لنا أكثر صعوبة".

وشرح "الهدف الأول جاء من زاوية صعبة ونحن نتدرب على الدفاع في مثل هذه المواقف ولكن اللاعبون لم يكونوا في كامل تركيزهم".

وأردف "تشيلسي لعب اليوم بالطريقة التي كان يلعب بها الفريق مع أنطونيو كونتي، وبالفعل هناك الكثير من اللاعبين في الفريق يعرفون هذه الطريقة جيدا ولم يكن صعب عليهم تنفيذها في الملعب".

وأتم تصريحاته "لقد كانوا أفضل منا في الشوط الأول وليس من الصعب الاعتراف بذلك".

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